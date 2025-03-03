彰基遭駭客攻擊…醫院經2天徹夜抗駭 今逐步恢復正常

彰化基督教醫院本月1日起，遭到駭客全面攻擊，由於正值二二八連假，資訊部人力最缺乏時候，院方表示，雖然有部分系統短暫失靈，在總院長陳穆寬帶領資訊人員徹夜搶修完成，未見沒有資料外洩、病患權益受損，今天上班已逐步恢復正常。

彰基表示，彰基資訊工程師是在本月1日偵測到有駭客攻擊，醫護人員經過兩天與駭客展開大作戰，雖然逐漸恢復，由於今天上午八點半正常上班，會是一大考驗，醫護人員也繃緊神經。總院長陳穆寬今天清晨六點出頭，就前往關心駭客攻擊情形，當時急診主治醫師張家凱及郝建杰見到總院長陳穆寬前來慰問、打氣，表示雖然身心疲憊，但已穩住了，未受到重大影響。

彰基大廳今天上午仍同以往，仍是擠滿病患及家屬，據彰基人員表示，今天上午部分院外掛號系統稍受影響，至於院內未見太大異常，經過搶修後，已經逐步恢復正常。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基最近一年，每個月都遭受5000筆以上的駭客攻擊，但是彰基有專門資安中心和專職的資安長，且資安方面預算占總預算12%到20%，資訊相關工程師有70名，資訊部門以及其他相關部門更都通過ISO27001認證。

此外，衛生福利部更在2023年9月6日選擇彰化基督教醫院為示範基地，引用實際駭客入侵手法編製攻擊腳本，進行醫院實際場域資訊安全的攻防演練，藉以驗證醫療領域關鍵基礎設施之資安防護與應變能力，邀請30多家醫院參加，共同預防資訊安全事件的發生，也讓彰基防止駭客攻擊獲得寶貴的經驗。