要變天了 賈新興：明天鋒面恐雷雨、周四迎冷氣團溼冷

天氣即將轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天受鋒面影響，高雄以北及宜花東轉有雨，並有局部雷雨發生的機率。

近期天氣，賈新興表示，明天受鋒面影響，高雄以北及宜花東轉有局部雨，並有局部陣雨或雷雨發生的機率。周三受華南水氣移入，台南以北及宜花東仍有局部短暫雨。周四至周五受大陸冷氣團及華南水氣移入影響，台南以北及宜花有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

他說，周六持續受偏強東北季風影響，桃園以北及宜蘭仍有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。周日，基隆、東北角及宜蘭有局部短暫雨。下周一，花東山區午後轉多雲。下周二，午後中部山區及花東山區有零星短暫雨。下周三，午後桃園以南山區及花東山區有局部短暫雨，台中至嘉義亦有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。