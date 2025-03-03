鋒面逼近將轉雷雨 粉專：注意短時強降雨、強陣風

天氣即將劇烈轉變。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨鋒面接近，各地天氣開始轉為有雨的天氣，上半天各地區大致以晴到多雲的型態為主，僅花、東地區、恆春半島有零星短暫雨出現。下半天起各地雲量轉多，將有陣雨或雷雨，尤其西半部與宜、花地區有局部性大雨機率，亦可能伴有短時強降雨、強陣風等劇烈天氣，外出建議攜帶雨具備用，並隨時留意天氣訊息。

氣溫方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地氣溫約19至33度，白天頗熱，早晚涼爽；澎湖、金門氣溫16至26度，日舒適。早晚涼；馬祖地區氣溫11至19度，白天涼，早晚仍冷。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天金門、馬祖、西半部地區、基隆北海岸，易有局部低雲或霧，留意路況及航班資訊。中部以北因擴散條件不佳，汙染物容易累積。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。