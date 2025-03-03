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今悶熱飆33度高溫 明晨鋒面到不排除春雷響 全台大降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天清晨起，鋒面逐漸通過台灣上空，整個西半部將出現一波驟雨，也不排除有春雷發生的可能，整體雨勢將持續到明天整天，台南以北雨勢較持續較明顯。本報資料照片
明天清晨起，鋒面逐漸通過台灣上空，整個西半部將出現一波驟雨，也不排除有春雷發生的可能，整體雨勢將持續到明天整天，台南以北雨勢較持續較明顯。本報資料照片

今仍晴暖如夏，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天受到鋒面前暖區影響，各地是多雲到晴的天氣，中午高溫北部中部28至30度，南部東南部30至33度，感受上比較悶熱、好像夏天一樣。全台夜間低溫20至23度，感受也不是很冷，但南部日夜溫差相對較大。

不過，廖于霆表示，明天清晨起，鋒面逐漸通過台灣上空，整個西半部將出現一波驟雨，也不排除有春雷發生的可能，整體雨勢將持續到明天整天，台南以北雨勢較持續較明顯。明天全台高溫下降6至7度，中北部高溫23至25度，南部東南部高溫26至29度，感受起來明顯轉涼。

廖于霆表示，周三、周四受鋒面後方冷空氣影響，北部、東北部低溫降到12至13度，中南部與東南部低溫降到15至17度，氣溫大幅下降，跟這兩天稍炎熱的天氣有很大不同。

周五以後北方冷空氣逐漸減弱，各地低溫逐漸回升，廖于霆表示，不過回升幅度慢，到周末各地高低溫仍只有15至18度，天氣也都是以多雲天氣為主，暫時還無法回到比較晴熱的天氣。本周天氣變化大而且快速，西半部降雨較多，隨時注意天氣預報，適時添衣保暖，外出攜帶雨具。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫

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