雲圖見一大坨「紫爆」 鄭明典：季節性強對流系統回來了

「季節性強對流系統回來了」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出色調強化紅外線衛星雲圖，他表示，紫色用來強調高雲，而圖中這種接近橢圓形的紫色區塊，就是暖季的強對流系統。

中央氣象署表示，今天白天各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。隨著鋒面接近，中部以北及東北部地區轉為零星短暫陣雨。晚起鋒面逐漸通過，各地降雨轉趨明顯並有短暫陣雨或是雷雨的天氣，尤其在西半部及宜花地區有局部大雨發生的機率。留意可能伴隨短時強降雨及強陣風等較劇烈的天氣現象。

明天至周三清晨鋒面逐漸通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地清晨轉冷；全台有陣雨或雷雨機率，西半部、宜花地區及基隆北海岸雨勢最明顯且廣泛，可能有局部短延時大雨發生的機率。周三白天至周五東北季風或大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，各地天氣溼冷，各地降雨機率仍高，中部以北、宜花地區降雨範圍較廣泛。