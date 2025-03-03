今暖如夏飆30度高溫 吳德榮：明起變天春雷響連日大雨、溫度驟跌15度

把握好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天台灣仍在暖氣團內，中高雲增多，各地為晴時多雲的天氣；花東偶有零星、少量飄雨的機率，金馬有濃霧。白天溫暖如夏，本島各地區的最高氣溫都在30度以上。北部17至31度、中部18至33度、南部19至33度、東部20至30度。

明天鋒面通過，吳德榮表示，伴隨明顯降雨，中部以北有小範圍對流發展的機率、春雷乍響；冷空氣南下，氣溫驟降，乍暖還寒，應特別注意氣溫的劇烈變化，「前日高溫30度以上，當晚低溫15度左右，超過15度」。

吳德榮表示，周三至周日清晨、北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波的水氣通過、伴隨降雨、且偶有較大雨勢，感覺特別溼冷，為典型春寒雨若泉型態；其他地區影響相對較小，但亦常有明顯變化，要注意調適。

至於最冷時間點，吳德榮表示，這波冷空氣將於周四晚、周五晨降至最低，台北測站約可降至14或15度，為東北季風的機率略高於大陸冷氣團，但少部分平地的最低氣溫仍可降至10度左右，應注意保暖。周日白天起冷空氣減弱、氣溫回升，天氣好轉。