好天氣只到今天 入夜恐雷雨防劇烈天氣 明起溼冷到周末

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

今天白天各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。氣象署表示，隨著鋒面接近，中部以北及東北部地區轉為零星短暫陣雨。晚起鋒面逐漸通過，各地降雨轉趨明顯並有短暫陣雨或是雷雨的天氣，尤其在西半部及宜花地區有局部大雨發生的機率。留意可能伴隨短時強降雨及強陣風等較劇烈的天氣現象，外出活動留意安全，並攜帶雨具備用。

氣溫方面，今晨各地低溫約20至23度，白天仍為溫暖偏熱的天氣，北部及東半部高溫約28到30度，中南部約32至33度，近山區氣溫會再略高一些，入夜後冷空氣南下，各地逐漸轉溼冷；澎湖20至26度、金門17至23度，馬祖12至18度。

明天至周三清晨鋒面逐漸通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地清晨轉冷；全台有陣雨或雷雨機率，西半部、宜花地區及基隆北海岸雨勢最明顯且廣泛，可能有局部短延時大雨發生的機率。

周三白天至周五東北季風或大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，各地天氣溼冷，各地降雨機率仍高，中部以北、宜花地區降雨範圍較廣泛。

周六、周日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一起東北季風或大陸冷氣團稍減弱，下周一起至下周三各地早晚仍偏冷；水氣偏多，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

今天至明天清晨金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區；明天上午金門及馬祖亦有局部低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意交通安全。春季天氣變化快速，雲雨區、鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。