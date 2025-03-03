送餐少了溫度 錯失救援命危阿公

去年賴清德總統回應孤獨死議題，指示社福單位加強送餐、社區彼此聯繫。但送餐若缺少溫度，憾事還是會發生；一名獨居阿公門口堆了三、四個便當沒動，等到居家護理師訪視，才發現阿公生病命危。宜蘭縣前衛生局長劉建廷建議，強化衛生所功能，接住更多人。

居家護理所個管師許庭珊說，有一天，她去訪視獨居阿公，一到阿公家門口就發現不對，門口堆了三、四個便當都沒動，她推開房門，阿公躺在床上喊肚子痛，阿公怕花錢不敢去醫院，她聯絡里長，叫救護車送阿公去醫院，但醫院不收治，阿公回家三天後離世。

許庭珊說，每次想起阿公，就超難過，送便當的人少了溫度，門口堆了三、四個便當沒動，竟沒察覺異狀，如果送便當的人能多停留一下，多問一句，也許結局會不一樣。

今年過年前，高雄獨居老翁失聯多日，里長破門發現他已死亡，孤獨死繼續在台灣上演。宜蘭縣前衛生局長劉建廷，退休後在宜蘭郊區開診所做居家醫療。日前，他和診所搭檔黃碧雪，約了許庭珊去探視獨居老人，幫一位阿公換尿管，又去看老老照顧的老夫妻。

「我頭好暈！」阿嬤臉色很差，量了血壓發現偏高，眾人叮嚀她吃藥，阿嬤感謝醫護及時救助。劉建廷和每個家屬成立LINE群組，有問題隨時能問，他說，只要是他的個案，就不會孤獨死。

黃碧雪說，他們能照顧的，就是上面分派的個案，沒有子女，又不常與外界接獨，也不知如何申請長照資源的老人，最後很可能被邊緣化成為孤獨死。他們建議可強化衛生所功能，衛生所有志工，再結合村里長，找出需要照顧的人，列冊分級照顧，接住更多人。