高雄交通死亡事故 去年上半年少報28件

為洗刷行人地獄汙名，交通部每月公布各縣市交通事故死傷數據，並點名後段班改善。本報調查，高雄市從去年起統計方式獨樹一格，僅去年上半年就少報廿八件死亡事故。高雄市政府指今年已調整計算方式，立委則提醒交通部與警政署重新檢視統計基準。

本報取得去年七月交通部舉辦道路交通安全聯繫會報會議紀錄，內政部警政署在會中提醒，經比對法務部檢驗紀錄，高雄市一到六月總計有廿八件交通事故A1（廿四小時死亡）案件未報，要求高市府依規定建檔。截至二月底為止，記者調閱資料，至今僅補上九件。

高雄市警察局交通大隊長黃元民證實此事，並指上述十九案仍在複驗中。對於廿八件未建檔原因，黃元民表示，車禍死因常有可議之處，如心肌梗塞、自身疾病等，因此去年開始，高雄發生車禍若死因有疑義，會加入刑事鑑定角度，等相驗、解剖後，確認為死亡車禍，才會補建檔，目的是更嚴謹看待致死因素。

根據「道路交通事故處理規範」，A1事故發生十日內需在警政署交通事故案件處理系統完成建檔；「警察機關認定道路交通事故案件要點」載明，「死因不明前（含相驗屍體證明書死亡原因為「解剖鑑定」及「檢體檢驗」），應先陳報，並檢附相驗證明書函報警政署核定後刪除統計，未依規定辦理者，視同匿（漏）報」。

本報致電台北、新北、桃園、台中與台南等五都的交通局或交通大隊，皆指出這類「非屬交通事故死亡」案，都是從嚴處理，先建檔，相驗、解剖後，確認非交通事故死亡，才函文警政署刪除統計，該規範已行之有年。

高雄統計方法與眾不同，也影響到縣市排名，以去年一到六月少報廿八件為例，若高雄建檔的六十八件，加上廿八件，A1事故是九十六件，超越多個縣市，進而影響交通部公布的名次。

高雄市複驗中的十九件事故，最早為去年一月十四日發生的車禍，至今仍未複驗完成。各縣市則均指出，相驗結果最快當天就會出來，慢則三、五天，解剖則需等待二至三個月，鮮少有案件拖到一年。