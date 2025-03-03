孤獨死嚴重 立委擬提案應對

立委吳宗憲以前是檢察官，他回憶驗屍經歷指出，孤獨死的數據確實不低，未來還會再上升，國民黨會提因應孤獨死草案，民進黨立委陳亭妃接受里長鄭晴而陳情，在研議提案修法；民眾黨團則提出孤獨死亡防治法草案，要政府學習日韓，積極應對孤獨死。

面對在野黨團提出孤獨死防治草案，衛福部社家署代理署長周道君表示，衛福部將評估立法的必要性，再決定是否提出衛福部版本草案，目前透過行政措施，盤點需協助的獨居老人分布概況，加強提供高齡長者關懷與協助。

立委吳宗憲指出，他以前當檢察官，驗屍時常遇到孤獨死，老人、年輕人都有，有人跌倒在地，或可能想爬去門口呼救，但因沒人發現而死去，以他過往的驗屍經歷來看，孤獨死的數據確實不低，且未來還會再上升。

他認為孤獨死會是未來很嚴重的問題，他提議導入穿戴式設備，監測獨居老人的血壓和心跳，結合人工智慧判讀，一旦出現異狀，警示系統馬上通知社工或里長、志工前往探視，或許可以救一命，如果來不及救，也不會等到死亡多日才被發現。

現在一年到底有多人孤獨死都不知道，吳宗憲說，當務之急，要開始啟動孤獨死人數統計，他已在研議要提出國民黨版的因應孤獨死草案，會明確定調這是社會問題，逼政府承擔責任照顧獨居老人，並提出孤獨死對策和解方，阻止更多悲劇發生。

周道君說，地方社政單位列冊關懷長輩，包括身體不佳、老老照顧等弱勢處境者，共五點五萬戶，提供送餐服務，固定至家中探視，並以電話問安，鼓勵長輩參與社區活動。獨居樣態多元，行政部門優先聚焦「與社會疏離的獨居長者」，社家署正研擬具體政策，待完成擬定後會對外公告。

周道君表示，依照醫療法第六十條規定，醫療院所遇病況危急病人，不論是否已簽同意書，都應先行救治，不會因此損及獨居者醫療權益。