住院醫師流失 薪資不是唯一理由

護理師出走，醫院住院醫師也人力流失，台大醫院副院長婁培人擔憂住院醫師招募困難，讓急診壅塞雪上加霜，建議政府為住院醫師薪資設公定價，避免住院醫師往私立醫院跑。台北市醫師職業工會發文希望院方爭取預算洗刷台大醫院慣老闆惡名。

台北市醫師職業工會指出，護理師不堪負荷持續出走，許多公立醫院急診主治醫師必須同時照顧多達三、四十名病人，年輕住院醫師眼見環境高壓，薪資待遇遠遠落後於私立醫院，當然另做選擇。

婁培人表示，院方正著手提高住院醫師薪資，且依不同科別的辛勞程度及風險程度設立不同薪資範圍，保障執業待遇。住院醫師人力斷層已逐漸暴露，尤其急重症、小兒科愈來愈嚴峻，政府應設法留人，光靠中生代醫師熱情與使命難以支撐。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，愈來愈多醫學系學生接受兩年西醫畢業後一般醫學訓練計畫（PGY）訓練後，並未進入住院醫師階段，而直接到醫美診所服務，除了薪資所得高於醫院，且遠離醫療糾紛。