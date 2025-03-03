男護理師服替代役 有譜

護理師荒造成關床危機、急診壅塞。護理師護士公會全聯會呼籲政府修改替代役政策，讓男性護理師可在醫院服替代役，銜接專業技術，退伍後即可執業，年資不間斷，如能上路，每年應可補充千名護理師。

全聯會監事長高靖秋說，男性護理師人數不多，但肩負經濟重任，相信更願意留在醫療崗位，政府如開放醫院替代役，男性護理師就不用擔心收到兵單後必須離開原來職務而斷了年資，應可吸引更多生力軍。

護理師公會全聯會於二○二三年積極推動男護理師醫院服役，讓男護理師以「留職留薪」方式在醫院服替代役。去年十月，立委王定宇等人提出臨時動議呼籲國防部研議，國防部已同意辦理，初步決議三軍總醫院等十四間國軍醫院每年約可提供二二一名護理師役男名額，各部隊醫務兵缺員需求則作為分發之用。

立委陳菁徽說，政府應檢討替代役制度，開放男護理師服替代役，以補充基層護理人力，除了國軍醫院，應可擴大至所有大型醫院，「能留一個是一個」。

衛福部護理及健康照護司統計，截至去年十二月，扣除六十五歲以上未執業者，領證護理師卅萬九三九一人，執業人數十九萬三八七六人，平均年齡卅九歲，其中男性護理師八八三○人，占百分四點六。另外，一一二年男性報考護理師錄取及格人數一一二九人，一一三年有九九○人。

花蓮慈濟夜班護理長凃炳旭是該院第一位男性護理師，第一天報到時從基本功學起，連幫臥床病人換床單都得請教前輩，足足花上一年才摸熟急診室醫療作業。他說，當兵如沒銜接專業技能，很容易忘光。

花蓮慈濟醫院男護理師占比百分之十點一，凃炳旭記得剛到醫院不久，一次協助處理意外受傷、慘遭截肢的女性個案，學姐遞給他「小腿斷肢」要他清洗乾淨再送到開刀房，「前輩指令簡潔有力，我腦中卻一片空白。」磨練多年才能成為醫師的得力助手。

凃炳旭表示，如男護理師能在醫院服替代役，就不會耽擱醫療本職學能，累積年資，提高留職意願。