賀陳旦：選擇性數字 更難找到事故原因

高雄市統計車禍死亡事故的標準異於其他縣市，導致排名不公，交通部前部長賀陳旦說，交通事故傷亡不該是一場數字遊戲，各級政府也不應自行判斷，變相成為「選擇性的數字」會更難找到事故原因。

「這是一場系統性的偏差。」賀陳旦表示，台灣交通死傷人數仍偏高，至今難以清楚地界定各項趨勢性原因，例如車種複雜度、車速、人口高齡化導致注意力不足，或是地區性分布、一般道路標誌不足等各項因素，「在這樣的背景下，最忌諱的是不從客觀的數字檢討」。

賀陳旦說，交通部長與縣市交通局長們定期見面應「鼓勵為先」而非「比出高下」，「非屬交通事故」應另行區分而非排除計算，因為無論是輕生、疾病都代表社會趨勢，應進一步分析。

長期推動道安的資深官員說，交通部為了道安確實傷透腦筋也求好心切，現在變成各縣市每周「等開獎」，結果就是造成地方政府壓力過大而出現「保守作法」。

成大交通管理科學系教授鄭永祥認為，台北之外的縣市公共運輸便利性低，尤其極度缺乏老人適合的公共運輸工具，讓高齡長者車禍比率居高不下，既然道安會報層級拉高到行政院，政院應召集交通部、衛福部、警政署確認更合理、更一致的認定標準。

交通部路政及道安司司長黃運貴表示，近期道安會報曾討論「自殺、他殺、自然死」是否要扣除，但數據需要彙整交通部、衛福部、警政署資料，資料會有時間差，如何更客觀，交通部會持續努力。