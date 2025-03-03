新聞眼／解決行人地獄 不該是數字遊戲

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，每起交通事故背後都有複雜的工程、教育、執法因素，精準掌握數據趨勢才能對症下藥改善，但曾幾何時，這場公路正義竟成為一場數字遊戲。

警政署揪出高雄市去年一到六月有廿八件廿四小時死亡交通事故未建檔，進而發現高雄對死因還有疑義的交通事故建檔作法異於各縣市，高雄雖以「更嚴謹」來回應此事，警政署未依「視同匿報」處理，卻將此基準點不同的數據提供給交通部公布、進行縣市評比。

交通死傷數據統計爭議早已存在，過去都採計「廿四小時內死亡」，二○一六年賀陳旦任交通部長時為接軌國際、反映交通事故嚴重性，決定與衛福部同步採計「卅天內死亡」，但各部會與各縣市作法始終有落差，加上死傷數又會列為部分縣市警察局長、交通局長的ＫＰＩ，如何「趨吉避凶」成為地方公開的秘密。

不過，有別於過去交通部運用時有所保留，交通部長陳世凱新官上任三把火，強硬作風讓過去陋習檯面化。去年底桃園道安屢遭交通部點名，陳世凱要求桃市府到交通部開記者會說明，引發中央、地方互槓，當時交通部拿出卅日死亡數據，也攤開廿四小時死亡統計，如今卻被發現統計基準既不嚴謹也不公平。

不僅廿四小時死亡統計有爭議，台中市去年也曾提出卅日死亡交通事故，逐案清查發現約有兩成屬於自然死亡、輕生死亡或其他意外死亡，且均經地檢署或醫療院所開立死亡證明，這都顯示交通部在公布卅日死亡數字、排名時，資料是否真正扣除「非屬交通事故」仍有時間差。

這類誤差顆粒大的調查可以當作趨勢研究，共同找到問題與解方，但當個別細切評比、畫分縣市比較，甚至成為批鬥大會時，難免會被質疑有移轉中央責任之嫌，甚至成為政治操作的工具。

道安攸關人命，解決行人地獄不該是數字遊戲，若賴政府有心在任內看見顯著道安成效，如何更細緻地設計制度，必須是場跨部會革命。