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回響／找不到家屬同意手術 孤老者喪命

聯合報／ 記者周宗禎吳淑君／連線報導

聯合報陽光行動，去年報導「孤獨死拉警報，對策何在？」受訪的台南市里長鄭晴而處理孤獨死遭拒收，被迫伴屍五小時，孤獨死問題未解決，今年他又遇到獨居里民就醫，找不到家屬簽手術同意書最後喪命，鄭晴而說，孤老、 孤獨死問題多，應趕快修法。

鄭晴而說，不久前，有位里民就醫發現必須做心臟手術，但家屬都在國外沒人可以簽手術同意書，醫院早、中、晚各打一次電話給他，要他聯絡家屬，他試著找都找不到。幾天後，醫院通知他去簽死亡同意書。

鄭晴而感慨的說，這位老人家人不舒服，自己想辦法騎腳踏車去醫院，就表示他還想活，卻因為家屬都不在台灣「沒人簽同意書就沒辦法手術，這不是太離譜了嗎？」孤老就是家屬不在身邊，法令卻還卡在須「家屬同意」，與現實嚴重脫節。

他指出，醫院不願收治獨居老人，可能擔心之後龐大的醫療費用變成呆帳，他的里內老人很多，路倒送醫，他就要疲於奔命，應修法讓沒有家屬的孤老、路倒者，醫療費由政府給付，畢竟人命關天。當獨居老人達一定數量時，也應該配置專責人力，單一窗口服務。

另外，越來越多的孤獨死也碰上難題，他曾一個月內處理三件孤獨死，目前沒有相對應的法令依據，也沒專責單位、處理流程，從開鎖破門開始，誰可以作主？老人家死後留下的車子、藝術品、金飾等遺物，沒有家屬可以保管，怎麼辦？

且沒有家屬繼承的房子，要經過十幾年以後法院公告才能夠充公，這段時間房產沒有人管理，常變成治安與環境死角。社會局說要請公所處理，區公所哪有什麼能力處理遺體、保管遺物、遺屋？各單位互推，獨居者身後事缺乏相關法規依據，鄭晴而認為，醫療法、社會救助法都該修法了。

基層公務員李夏苹也出書點出，許多縣市規定三親等之內才能領取遺體和火化，長者即使立了生前契約也無法照自己的意願辦後事，認為法律應更友善無親屬的獨居者。

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陽光行動／孤獨死警報響起

孤獨 手術 獨居老人

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