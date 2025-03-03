星期評論／砍常客優惠 還鼓勵大眾運輸嗎

不敵台電漲電價，近30年未漲票價的北捷評估今年將首度出現虧損，不僅常客優惠從最低7折縮減為85折，貓空纜車也從最低70元漲到每次180元，市府得思考配套，避免流失「各種常客」，否則與市長蔣萬安綠運輸政策背道而馳。

政治人物口頭常說「要做對的事」，碰上選舉機制卻每每轉彎，面對電費及人力成本提高，北捷卻未比照台鐵漲價，核心原因是每日載客量達200萬人次的捷運，漲價動輒得咎，但北捷票價與全球國際城市捷運相比便宜很多，營運成本根本吃不消。

明明該思考讓通勤常客享有相對低票價，「非常客」或「單程觀光客」付出高票價，才符合市場機制，但這次北捷卻選擇先縮水常客優惠，常客小確幸沒了，不免心寒感到「變相漲價」。

儘管市府、北捷都鼓勵轉買不受影響的1200月票，但買月票多是跨市通勤族，許多北市居民每月在市區通勤費用不到千元，買1200月票根本划不來，應先研議符合市區通勤需求的多元月票，不該成本有壓力，就拿常客開刀。

另，貓纜年虧損3千萬的確是沉重負擔，但貓纜被定位為觀光纜車，漲價之餘，也應思考祭出結合觀光的套裝行程，例如，單純搭纜車採原價，但結合上山喝茶、用餐和到動物園等遊程，就享優惠票價，才不至於又趕走「觀光常客」。

近3年北捷電價漲75%，光電費成本就多10幾億，人事成本也預估比去年增6.58億，考驗的不只是北捷，還有力拚連任的蔣萬安，都得思考綠運輸背後的政策平衡。