裝潢廢棄物要申報 設計師：清運費恐上漲

環境部3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，須依規定進行網路傳輸申報，加強監管廢棄物去向。新北市建築物室內裝修委員會主委劉德祐說，一輛3噸半貨車載運收費約1萬至1萬5000元，新規定可避免非法棄置亂象。資深室內設計師阮世梓說，新制可能促使清運價格上漲，5年前一車清運費5000元，如今已翻倍。

環境部本月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，要依規定進行網路傳輸申報，此舉是否牽動一般家戶裝修、清運價格波動，引發業界關注。

劉德祐說，裝潢廢棄物本來就該委託專業廠商處理，住戶通常不太關心廢棄物去向，新規定是要求業者需在網路申報清運過程，不會增加太多成本。劉說，環境部推動的網路申報制度，出發點是確保廢棄物能在規定時間內送達合法處理場，避免非法掩埋或棄置，清運業者要多一道登錄作業，不至於太麻煩，業者多能配合，清運價格是否因新規定調高，仍視市場供需而定。

從業室內設計22年的阮世梓說，5年前一車清運費約5000元，如今已翻倍，他推測，因新規定上路，未來可能每車再漲1、2000元，業者處理的手續更繁瑣，增加的成本可能轉嫁給消費者。

阮世梓指出，部分不肖業者為降低成本，可能選擇非法棄置，新規定要求業者清運至立案場地並事先申請，有助於遏止違規亂象。