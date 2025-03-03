聽新聞
0:00 / 0:00

裝潢廢棄物要申報 設計師：清運費恐上漲

聯合報／ 記者張策／新北報導
環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。記者張策／攝影
環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。記者張策／攝影

環境部3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，須依規定進行網路傳輸申報，加強監管廢棄物去向。新北市建築物室內裝修委員會主委劉德祐說，一輛3噸半貨車載運收費約1萬至1萬5000元，新規定可避免非法棄置亂象。資深室內設計師阮世梓說，新制可能促使清運價格上漲，5年前一車清運費5000元，如今已翻倍。

環境部本月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，要依規定進行網路傳輸申報，此舉是否牽動一般家戶裝修、清運價格波動，引發業界關注。

劉德祐說，裝潢廢棄物本來就該委託專業廠商處理，住戶通常不太關心廢棄物去向，新規定是要求業者需在網路申報清運過程，不會增加太多成本。劉說，環境部推動的網路申報制度，出發點是確保廢棄物能在規定時間內送達合法處理場，避免非法掩埋或棄置，清運業者要多一道登錄作業，不至於太麻煩，業者多能配合，清運價格是否因新規定調高，仍視市場供需而定。

從業室內設計22年的阮世梓說，5年前一車清運費約5000元，如今已翻倍，他推測，因新規定上路，未來可能每車再漲1、2000元，業者處理的手續更繁瑣，增加的成本可能轉嫁給消費者。

阮世梓指出，部分不肖業者為降低成本，可能選擇非法棄置，新規定要求業者清運至立案場地並事先申請，有助於遏止違規亂象。

廢棄物 環境部 網路

延伸閱讀

彰化清潔隊員自首收紅包 助查獲共犯獲免刑

裝潢廢棄物清運3月起須申報 設計師憂價格上漲

一張帳單露饀！工人幫女友翻新老屋 濫倒廢棄物吃官司

新竹棒球場遭疑挖到60年代廢棄物 市府：有近年商品

相關新聞

高雄交通死亡事故 去年上半年少報28件

為洗刷行人地獄汙名，交通部每月公布各縣市交通事故死傷數據，並點名後段班改善。本報調查，高雄市從去年起統計方式獨樹一格，僅...

男護理師服替代役 有譜

護理師荒造成關床危機、急診壅塞。護理師護士公會全聯會呼籲政府修改替代役政策，讓男性護理師可在醫院服替代役，銜接專業技術，...

高市死亡車禍 仍有19件待複驗

警政署去年七月揪出高雄市有廿八件A1類（廿四小時死亡）交通事故未呈報，目前仍有十九件待複驗；未通報事故多為「駕駛人事故前...

裝潢廢棄物要申報 設計師：清運費恐上漲

環境部3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，須依規定進行網路傳輸申報，加強監管廢棄物去向。新北市建築物室內裝修委員會...

孤獨死嚴重 立委擬提案應對

立委吳宗憲以前是檢察官，他回憶驗屍經歷指出，孤獨死的數據確實不低，未來還會再上升，國民黨會提因應孤獨死草案，民進黨立委陳...

回響／找不到家屬同意手術 孤老者喪命

聯合報陽光行動，去年報導「孤獨死拉警報，對策何在？」受訪的台南市里長鄭晴而處理孤獨死遭拒收，被迫伴屍五小時，孤獨死問題未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。