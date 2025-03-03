健康你我他／每天真摯問候 勵志語照亮心靈

LINE群組是我的另一群家人，每天的早安圖，無聲的傳送溫暖和問候，就像幸福的快遞，彼此關心，互相問候，縮短了彼此間的距離。

圖文並茂的早安圖，像幸福的種子在清晨發芽，讓每一天充滿正能量和幸福感，照亮心靈的勵志語，更是值得收藏的座右銘。

熱心腸的瑛姐，好幾天沒看到她的早安圖，獨居的她讓人感到不安，擔心出了事，登門才知她跌倒骨折了，大家有空就過來陪她或幫忙購物、打掃。早安圖發揮了更重要的意義，不僅可增加人際互動，並且提升互相照顧的機會。

前年母親驟逝，在人生陷入低潮、傷心時，朋友傳來溫暖的安慰鼓勵，撫慰心裡難以面對的悲歡離合，成為充電的來源，「世上沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人。」讓我在低潮時，獲得滿滿的能量。

每天收到的早安圖，幾乎都是轉發的，雖然圖片精美，但是重複率很高。因此我都是把平時攝影或繪畫的照片，依畫面寫上文字或真摯的祝福，除了手腦並用也可避免重複，一舉兩得。曾經收到很特殊的早安圖，朋友把寶貝孫的成長紀錄製作成早安圖，真是有恆心、愛心和毅力，3年來讓我體悟生命的成長，感受幸福的美好。

每天真摯問候的早安圖，祝福大家平安健康、永遠快樂。