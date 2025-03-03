2025癌症論壇 精準抗癌 暖心陪伴

「精準醫療是未來治療的趨勢，台灣必須擁有自己的本土資料庫。」國衛院院長司徒惠康強調，國衛院積極投入資源，購置多台超級電腦，致力於本土資料的研究，透過建立本土癌症基因庫，推動台灣精準醫療生態圈的發展。

國衛院院長司徒惠康。圖╱本報資料照片 國衛院癌症研究所所長查岱龍。圖╱本報資料照片

國衛院癌症研究所所長查岱龍則指出，隨著超高齡社會來臨，年長者的癌症如攝護腺癌，在最新的癌症登記報告中從第五名上升至第三名，如何利用現有工具進行精準診斷，找出高危險群患者，更是刻不容緩。

「精準醫療已是癌症治療的依據，當治療方式愈來愈多元的情形下，醫師及病人都須了解，所有的治療計畫都要在科學根據下進行，才能符合病人權益，達到精準醫療生態圈的目的。」查岱龍強調，在治療方式日益多元化的今天，科學依據與數據支持成為最關鍵的指引。

國衛院30周年 分享癌症新知

2025年適逢國衛院成立30周年前夕，為持續推動癌症防治與精準醫療，國衛院第七年與聯合報攜手合作舉辦「2025癌症論壇暨工作坊：精準抗癌 暖心陪伴」，於4月12日、13日隆重登場。論壇涵括「擴增癌篩計畫」、「癌症早晚期痊癒治療方法」、「癌友提升生活品質」三大主題，預計邀請25位專家與會分享最新癌症新知。

論壇更安排「精準醫療生態系」演講，聚焦基因科技與個人化醫療，結合最新的大數據分析與人工智慧輔助診斷，將為癌友帶來更精準、更有效的治療方案。除了司徒惠康及查岱龍的演講外，健保署長石崇良也將帶來最新治療給付策略。

為有效應對癌症發生率上升，今年國健署預計增加40億元擴大癌症篩檢，希望透過精準篩檢技術，達到「預防勝於治療」的目標。國健署長吳昭軍將說明「健康台灣，擴大癌症篩檢計畫」的最新進展。去年癌症論壇有消化道系權威醫師呼籲大腸癌糞便潛血檢查年齡往下修，今年政策落實；面對試辦的「第六癌胃癌篩檢」，也將有專家帶來最新的研究數據。

麻辣鮮師抗癌 慶幸健檢篩出

論壇也邀請抗癌名人「麻辣鮮師」女星林利霏、知名球評潘忠韋，與大家分享心路歷程，盼能互相勉勵，讓癌症家庭從中獲得一絲勇氣與希望。

「確診大腸癌後，最困難的不是身體的疼痛，而是怕離開家人。」林利霏說，知道罹患大腸癌第一期後，「我的反應其實很平靜。當時覺得與其害怕，不如勇敢面對，愈早發現愈早治療，才是最好的辦法。」她很慶幸自己能因為健檢而早期發現癌症，並強調「每年一定要做健檢，不要因為害怕結果而逃避，愈早發現，生存希望就愈大。」正面的態度，讓她在抗癌路上更加堅定。

吃對營養加運動 健康有活力

癌後生活，不僅需要醫療上的支持，更需要全人照護與心理陪伴，癌症論壇持續與台灣癌症基金會、HOPE癌症希望基金會及亞太心理腫瘤學交流基金會三大癌團合作，給予癌友心理支持及社區資源連結。今年首度推出 「癌友吃出好營養」、「癌後運動處方 有動『5』保庇」工作坊，每場50人為上限，針對治療後的癌友設計，營養師劉怡里以科學營養知識，幫助癌友重拾健康與活力。