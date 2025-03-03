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健康名人堂／健保30年 盼財務毒性遠離癌友

聯合報／ 羅盛典

今年是健保開辦30周年，媒體陸續針對健保展開專題報導，探討其重要性、問題及如何永續等，健保無庸置疑是台灣之光，我多次出國開會跟國外專家談到台灣健保提供便利性、可近性、品質好的就醫環境，國人對健保的滿意度高達九成，常常讓外國人稱羨不已。

健保開辦宗旨是要讓許多人免於「因病而貧」，走了30年的健保，是否真讓國人面臨重大傷病時可免於因病而窮，成績單恐不是那麼亮麗，需要更深層的反思與改革作為。

根據癌症希望基金會等多個癌症團體調查，癌症病人自費已成常態，自付百萬以上已非罕見，「財務毒性」如影隨形，許多癌症新藥健保限縮給付成常態，如不改善，恐難達到賴清德總統設定「2030年降低癌症死亡率三分之一」的健康台灣目標。

癌症希望基金會統計，2019年至2024年8月期間納入健保給付的癌症新成分新藥項目共48項，有高達67%給付被限縮、未符合國際臨床指引的現象，常見限縮條件有「限縮時間或療程」、「限制使用對象」、「不得並用或替換」等三種情形，導致許多癌友「看得到、用不到」，這可能是導致台灣癌症存活率落後其他國家的原因之一。

自費數百萬元 折騰癌友家人

癌友家屬陳小姐就是案例之一，其母親3年多前罹患四期肺癌，在經過基因檢測、在醫師建議下開始服用新一代標靶藥物，五年多來不僅腫瘤消失，且整體精神狀況維持良好；不過，唯一的副作用「財務毒性」折騰著家人，這幾年下來已經豪擲數百萬元買藥。

更令人無力的是，終於等到此標靶藥物納入健保給付，原以為撥雲見日，但陳媽媽卻因為不符合「需用過化療無效才能健保給付」的條件，迄今還是得自費用藥。陳小姐表示「家裡經濟其實已經無力再支撐下去，但明明治療這麼有效，難道要我們停藥然後祈禱不要復發，還是送媽媽回頭去做化療呢？」這樣的傾訴，真是讓人心疼又鼻酸！

新藥限縮使用 效益大打折扣

癌症希望基金會持續追蹤議題時，聽聞健保署在多場演講中宣示，將致力於「給付加速接軌國際」，我們欣見政府願意正視問題，然遺憾的是，我們看到2024年10月後納入健保給付的部分藥品，仍無法擺脫「限縮時間／療程」或「限制使用對象」的宿命。

不僅陳媽媽，癌症希望基金會所服務的許多癌友，也將面臨健保停止給付或需自費才能持續用藥的困境，有癌友原本治療的狀況良好，可以正常生活、工作，健保停止給付後，因為負擔不起高昂的藥費，只能再回去做化療，結果化療後虛弱無力，無力工作，不免讓人惋惜之前健保給付新藥的效益大打折扣。

2025年健保新藥新科技預算46.91億元，相較2024年雖只成長0.91億元，但另有公務預算提撥50億元用於「癌症新藥暫時性支付專款」，由衷感謝政府重視癌症治療權益，進一步期盼健保署能夠規畫完整的配套措施，使預算發揮最大的效益，幫助癌友可以接受及時適切的治療。

癌症高居國人十大死因之首42年，健保是國人健康最重要照護網，看到政府努力維持健保營運穩定，期許國人給予健保更多支持，讓健保資源更加充裕，集大眾力量實現癌症死亡率降低三分之一的遠景。

（作者羅盛典為癌症希望基金會副董事長、高雄長庚耳鼻喉部教授、主治醫師）

健保署 死亡率 癌症治療

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