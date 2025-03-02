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金門濃霧影響航班 機場預計3/3上午現場候補

中央社／ 金門縣2日電

金門今天濃霧致小三通船班停航、航空站班機取消，近千人受影響，金門機場預計明天上午7時起現場候補，至於是否關場或啟動海空ABC疏運計畫等，皆視氣候等狀況再行評估。

金門縣政府人員指出，依金門航空站資訊，今天下午有11班自金門飛往台灣本島班機取消，其中2架為較大型客機、9架為較小型客機，預計可以搭載1000人左右，其中受影響旅客可能包含金門在地鄉親，因此滯留人數應較1000人少。

縣府人員表示，機場確定末班機離站或取消後就會關閉，若旅客有住宿需求，應可在機場關閉之前詢問機場值班人員或是縣府服務櫃檯人員尋求協助。

縣府人員指出，後續將視氣候等狀況適時啟動「疏運ABC」計畫，以加班機或放大機型、專船或軍機疏運旅客，至於啟用計畫時機點在於，若金門機場有開，則優先採取A計畫的加班機，若運能不夠再啟用C計畫的軍機協助。若機場沒有開，則是風較小、浪較小、霧較大情形，屆時若必要則會採取B計畫，透過海運紓解滯留旅客。

機場 金門

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