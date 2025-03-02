明高溫35度！周二變天「2段式跳水降溫」 各地濕冷最凍剩13度

未來一周天氣多變化，鋒面、冷空氣、華南雲系輪番上陣，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天白天天氣局部地區高溫上看35度，但隨著鋒面通過及冷空氣南下，各地機出現短暫陣雨或雷雨，溫度也會跳水式下降，白天高溫從35度降至18度，最冷時間預估落在周四或周五晚上，低溫僅13、14度，北部未來一周均是陰雨綿綿天氣，但中南部周末就會恢復到多雲到晴天氣。

張竣堯說，明（3日）白天與今天類似，各地多雲到晴，僅花東地區有零星短暫降雨。但隨著鋒面接近，中部以北、東北部轉為零星降雨，晚上雨勢開始明顯，並持續到周三（5日）清晨，屆時受到鋒面通過及冷空氣南下影響，各地將出現短暫陣雨或雷雨，局部地區需注意短延時強降雨，西半部、宜花、基隆北海岸雨勢較大，要注意局部較大雨勢。

周三（5日）白天至周五（7日）持續受到冷空氣及華南雲系東移影響，張竣堯表示，這波冷空氣強度落在東北季風及大陸冷氣團等級，後續還需再評估，但由於水氣偏多，各地屬陰雨天氣，其中，中部以北、宜花降雨較為廣泛。

周六、周日（8、9日）華南水氣告一段落，主要受到冷空氣影響，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中南部則恢復多雲到晴、穩定的天氣。

溫度方面，張竣堯指出，明天白天與今天類似，溫暖偏熱，北部、東半部高溫28至30度，中南部32、33度，局部近山區平地溫度上看34、35度；周二（4日）白天相較周一會有較大落差，北部高溫20至24度，中南部24至28度，足足有5至6度落差，周二入夜後再有第2波降溫。

周二入夜後，各地溫度急速下降，北部、東北部低溫16至18度，其他地區18至20度，但這還不是最低溫，張竣堯說，由於冷空氣持續影響到周末，預估周四或周五晚上最冷，中部以北、東北部低溫13、14度，其他地區14至16度，而在冷空氣影響期間，各地低溫大致為14至18度。

張竣堯指出，北部受冷空氣及陰雨影響，整天高溫無明顯回升，北部未來一周高溫約18至20度，整天呈現陰雨綿綿的天氣型態，中部周五前高溫約20度，感受也偏涼，南部則感受較溫暖，高溫仍有23、24度，且華南水氣於周末2天影響不明顯，中南部高溫有機會再回升。