快訊

食安危機重創！王品「初瓦韓式料理」開幕2年半 全台門市通通熄燈

區間測速失準？ 他下班尖峰騎原廠車「時速94」遭扣牌

外婆104歲慶生！任容萱曝3長壽秘訣網讚：看不出破百歲

聽新聞
0:00 / 0:00

估清明連假首日車潮多1.5倍 高公局將啟動7大疏導措施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部高公局預估，清明假期交通量為111至124百萬車公里（mvk），首日南向可達70mvk，為平日的1.5倍，為鼓勵民眾提前利用周休掃墓，本假期疏導措施包含清明節連假前2個周休，採單一費率再7折收費。圖為國道多處路段湧現車潮示意圖。聯合報系資料照
交通部高公局預估，清明假期交通量為111至124百萬車公里（mvk），首日南向可達70mvk，為平日的1.5倍，為鼓勵民眾提前利用周休掃墓，本假期疏導措施包含清明節連假前2個周休，採單一費率再7折收費。圖為國道多處路段湧現車潮示意圖。聯合報系資料照

今年清明節連假為4月3日至4月6日共4天，清明節為連假第2天，交通部高公局預估，假期交通量為111至124百萬車公里（mvk），首日南向可達70mvk，為平日的1.5倍，為鼓勵民眾提前利用周休掃墓，本假期疏導措施包含清明節連假前2個周休，採單一費率再7折收費，另啟動匝道封閉、高乘載管制等措施。

高公局檢視歷年清明節連假交通狀況，研判清明連假首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主，交通需求主要為掃墓、返鄉及旅遊車潮。為鼓勵民眾提前利用週休掃墓，本次疏導措施包含清明節連假前2個周休（114年3月22日、23日、29日及30日），採單一費率再7折收費，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流。

同時，為維持假期間合理服務水準，高公局透過大數據分析歷年清明節連假國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規畫交通疏導措施。

第一，匝道封閉。假期前2個周六（3月22日及29日）清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；4月3日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

4月4日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；4月5日及6日，每日中午12至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

第二，高乘載管制。假期前2個周日（3月23日及30日），下午3時至晚間8時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制；4月3日清晨6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；4月4日至6日每日下午1至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 （結束時間將視交通狀況機動調整）。

第三，收費措施。3月22日、23日、29日及30日，共計4天，採單一費率再7折；4月3日至6日採單一費率；4月3日至6日，每日0至5時暫停收費。

第四，開放路肩。現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；第五，假期間將視各交流道行車狀況，實施匝道儀控管制並機動調整。

第六，替代道路。國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

另外，3月22日、23日、29日及30日全日，與4月2日12時至4月6日24時止，高公局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）。

高公局表示，清明節連續假期各地均會出現掃墓及旅遊的人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段的交通需求遠大於可服務容量，因此部分時段、路段發生壅塞在所難免。

高公局建議，可用路人多搭乘公共運輸前往目的地，如要開車出門，先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。清明節連假國道疏運措施宣導可至官網查詢

國道 清明節 連假 高公局

延伸閱讀

收假北返車潮湧現！高公局揭國道路況 3交通事故釀嚴重回堵

連假第3天爆連環事故！國1三重交流道出口5車追撞 3人輕傷

影／連假掃墓人多 台中消防空拍機監控遏止公墓火警

午後收假車潮湧現 台中至南屯「紫爆」車速僅16公里

相關新聞

方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

音樂才子方大同的經紀公司昨（1）日證實，他於上月21日早晨因病離世，享年41歲，此消息震驚兩岸歌迷。過去方大同曾自豪提及自己是「全素食主義者」，連乳製品幾乎不碰，因此很少生病，不過有中醫師指出，方大同會離世恐怕就是與此相關，再加上平時過勞疊加而成。

雞蛋產量略減 本周起蛋價再漲2元

繼上周蛋價調漲3元後，台北市蛋商公會今天表示，由於雞蛋產量略減，本周蛋價再漲2元，每台斤產地價與批發價分別漲至27.5元...

午後收假車潮湧現 台中至南屯「紫爆」車速僅16公里

228連假收假日，大量返回工作地車潮湧現，雪隧前車流量雖較舒緩，但國1台中至南屯南向路段出現「紫爆」，此外，國5頭城至坪...

週末賴床有助於降低憂鬱風險 專家曝：能減少一半以上

美好的假日，你會賴床嗎？寒冷的冬天早晨，時常讓人離不開床，不過有國外學者指出，週日早上賴床不僅對健康有好處，還有機會減少罹患憂鬱症之風險，平時多躺一小時，似乎有意想不到的好處。

加油等等 中油：3日起汽、柴油各調降0.1元

台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛...

明高溫35度！周二變天跳水式降溫13度 各地濕冷有雷雨

未來一周天氣多變化，鋒面、冷空氣、華南雲系輪番上陣，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天白天天氣局部地區高溫上看35度，但隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。