估清明連假首日車潮多1.5倍 高公局將啟動7大疏導措施

今年清明節連假為4月3日至4月6日共4天，清明節為連假第2天，交通部高公局預估，假期交通量為111至124百萬車公里（mvk），首日南向可達70mvk，為平日的1.5倍，為鼓勵民眾提前利用周休掃墓，本假期疏導措施包含清明節連假前2個周休，採單一費率再7折收費，另啟動匝道封閉、高乘載管制等措施。

高公局檢視歷年清明節連假交通狀況，研判清明連假首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主，交通需求主要為掃墓、返鄉及旅遊車潮。為鼓勵民眾提前利用週休掃墓，本次疏導措施包含清明節連假前2個周休（114年3月22日、23日、29日及30日），採單一費率再7折收費，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流。

同時，為維持假期間合理服務水準，高公局透過大數據分析歷年清明節連假國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規畫交通疏導措施。

第一，匝道封閉。假期前2個周六（3月22日及29日）清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；4月3日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

4月4日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；4月5日及6日，每日中午12至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

第二，高乘載管制。假期前2個周日（3月23日及30日），下午3時至晚間8時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制；4月3日清晨6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；4月4日至6日每日下午1至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 （結束時間將視交通狀況機動調整）。

第三，收費措施。3月22日、23日、29日及30日，共計4天，採單一費率再7折；4月3日至6日採單一費率；4月3日至6日，每日0至5時暫停收費。

第四，開放路肩。現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；第五，假期間將視各交流道行車狀況，實施匝道儀控管制並機動調整。

第六，替代道路。國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

另外，3月22日、23日、29日及30日全日，與4月2日12時至4月6日24時止，高公局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）。

高公局表示，清明節連續假期各地均會出現掃墓及旅遊的人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段的交通需求遠大於可服務容量，因此部分時段、路段發生壅塞在所難免。

高公局建議，可用路人多搭乘公共運輸前往目的地，如要開車出門，先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。清明節連假國道疏運措施宣導可至官網查詢。