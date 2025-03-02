疏運收假人潮 高鐵增台中至南港列車「8節自由座車廂」

為期3天的228連假將結束，台灣高鐵公司為加強服務旅客並即時疏運人潮，於高鐵台中站成立「前進指揮所」，專責全線各車站的協調聯繫，並機動進行調度，使列車運能效益發揮到最大，同時配合交通部「運具聯防」措施，與台鐵及客運保持密切聯繫；截至今下午5時止，高鐵全線營運正常，各車站秩序良好，另今下午2時至晚間9時，每小時整點自台中站開行1班前往南港、沿途停靠北上列車，且均配置8節自由座車廂，以加強服務自由座旅客。

台灣高鐵於和平紀念日疏運期間，5天提供871班次列車旅運服務。為期3天的228連假將結束，高鐵公司建議，今天欲乘自由座的旅客，前往車站前先行透過高鐵企業網站「車站人潮資訊」燈號，預估等候時間，以確保行程順暢。

同時，因應北部區間自由座旅客較多的旅運特性，高鐵規畫本次疏運時，特別於今日下午2時至晚間9時，每小時整點04分，自台中站開行1班前往南港站、停靠沿途各站的北上列車，且均配置8節自由座車廂，以加強服務自由座的旅客。

鑑於旅運尖峰時段大量旅客同時到站等候搭車，高鐵提醒，旅客應預留更充裕時間、提早到站，以免因人潮過多而延誤行程；同時各車站也將適時啟動人潮管制措施，引導對號座旅客優先進站搭車，另管控自由座旅客進入月台或閘門內的人數，以確保旅客安全及旅運順暢。

此外，高鐵站務人員也將於月台上協助引導自由座的旅客，依照前往不同目的地，分流搭乘，縮短等候及旅程時間，並分散各車次自由座人數。

高鐵表示，為加強服務旅客並即時疏運人潮，特別於台中站成立「前進指揮所」，專責全線各車站的協調聯繫，並機動進行調度，使列車運能效益發揮到最大，確保旅客行程順暢；另也積極配合交通部「運具聯防」措施，與台鐵及客運保持密切聯繫，若人潮過多時，將適時引導旅客轉搭其他運具。

高鐵指出，疏運期間人潮較多，旅客需注意安全，另針對攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，建議提早到站並搭乘電梯；列車即將到站前，下車旅客提早準備，不下車的旅客請勿阻擋車門或通道，車門玄關處應隨時保持動線順暢。