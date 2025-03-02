收假北返車潮湧現！高公局揭國道路況 3交通事故釀嚴重回堵

今天是228連假收假日，下午西部國道北返車潮湧現，交通部高公局表示，截至下午5時止，國道交通量為71.7百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期範圍，但下午國道發生3起交通事故，導致車輛回堵影響行車甚鉅。

高公局表示，下午西部國道北返車潮湧現，國道壅塞路段包含國1北向頭份至湖口、大雅系統至台中系統、北斗至員林；國3北向關西至大溪、後龍至竹南、竹山至名間；國5北向宜蘭至坪林；國6東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車大致正常。

高公局指出，截至下午5時，國道交通量為71.7百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期範圍。

但今下午1時45分，於國1南向180公里處發生1砂石車翻車事故，占用內2線車道，散落物仍在處理中，造成後方車流回堵3公里，建議用路人改道行駛。

下午4時19分，於國1北向143.8公里處發生1輛小客車撞護欄事故，占用外線車道，於下午16時53分排除，造成後方車流回堵4公里。

下午4時24分，於國1南向302.5公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用外2線車道，於下午4時46分排除，造成後方車流回堵7公里，均導致車輛回堵影響行車甚鉅。