228連假收假日 金門濃霧海空交通影響近千人

今天是228連假收假日，金門下午出現濃霧影響能見度，小三通全線陸續停航；航班部分則因能見度不足或降至200公尺，低於適航天氣標準，多航班延遲，總計近千名旅客受到影響。

依中央氣象署資料顯示，金門縣自2日到4日，易有低雲或局部霧影響能見度，請注意航班資訊及行車安全，另在今天下午5時許發布濃霧特報，金門已出現能見度不足200公尺現象，請注意。

金門縣港務處在臉書（Facebook）發文指出，小三通全線航班因部分海域能見度持續不佳，金門到廈門航線自下午4時35分起全日停航，另外，金門到泉州自下午4時40分起全日停航，呼籲旅客搭船前應預先確認航班，如有疑問可洽金門縣港務處。

至於航空部分，依金門航空站網頁即時離站資訊顯示，下午5時35分起，剩餘11班自金門飛往台灣本島班機，已呈現取消或延遲。

據當地人評估，今天在航空部分預計將有500至600名旅客受影響，在小三通部分則有500至600人受影響，其中以金門鄉親與台商為主，若依相關氣象資料，明天天氣應仍處於不穩定狀態，至於是否關場還需機場人員評估。