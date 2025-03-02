高麗菜價崩跌！預期開學菜價漲 農民搶種期待落空「3粒50元」

過年後菜價直直落，主要蔬菜的高麗菜從年前每顆約兩百元，年後至今降為每公斤只剩約5元，菜市場出現3粒50元的「福利價」促銷，西螺果市場表示，這因農民預期開學後需求高，搶種量太多，致期待落空。雲林縣府農業處今赴新竹關西服務區推銷雲林米穀漁產和蔬果，推銷雲林良品，穩定市場。

受接連颱風影響，過年前菜價一路狂飆，大宗蔬菜的高麗菜，一度漲至一粒2、300元，使得冬天吃火鍋成本大增，直到過年後菜價開始回穩，最近卻一路下滑，高麗菜從上月初每公斤還維持20元上下，迄今跌破個位數，到228連假時更跌破每公斤只剩5元。

西螺果菜市場董事長蔡德福指出，過年後各類蔬菜採收進入尾聲，照理說菜價會回穩，但在約2、3周前，許多農民預期學校開學，團膳開始運作，蔬菜需求量會增加，在這樣預期心理下，許多人搶種，導致菜量暴增，最近幾天果菜市場的交易量都突破上千噸，比平常多出兩成以上。

蔡德福說，正常交易量約800噸，在預期心理下，加上天氣開始轉熱，農民把握最後一波搶種，沒想到近兩周來氣溫都維持在20度C且風調雨順，每個人都大豐收，使菜量太多，價格自然下跌，不只高麗菜，其餘葉菜也太多了，預估需在2、3周後，種菜期結束，菜價才可望慢慢回穩。