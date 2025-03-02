男童2歲起深受異位性皮膚炎所苦 醫：85%病人5歲前發病
異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，近年來在台灣及各國盛行率不斷攀升，台南一名9歲男童自2歲開始就深受異位性皮膚炎所苦，全身皮膚粗糙不堪，幾乎「體無完膚」；奇美醫院皮膚科主治醫師鄭百珊指出，異位性皮膚炎恐與遺傳有關，且85%病人會在5歲前發病。
鄭百珊表示，今年9歲的小明從2歲開始就飽受異位性皮膚炎之苦，白天因劇烈癢感、持續搔抓等而無法專心上課，晚上更會因搔癢抓到無法入眠，且異位性皮膚炎不僅造成小明皮膚上的困擾，長期睡不好與藥物使用更導致其生長曲線落後。
她也提到，小明至奇美醫院就醫時，全身上下皮膚因為反覆惡化，幾乎體無完膚，讓人相當心疼，經診斷確定為重度異位性皮膚炎，安排小明接受口服免疫抑制劑、窄波段紫外線治療、非類固醇性外用免疫抑制藥膏及生物製劑等，經過3年持續治療，病情總算獲得改善，生長曲線也逐漸恢復。
鄭百珊說明，根據統計全世界大約有10至20%的兒童及青少年有異位性皮膚炎，且85%在5歲之前就發病，不過，異位性皮膚炎病人臨床表現差異大，有些人僅四肢屈側出現少許濕疹病灶，有些則全身有超過9成皮膚受到波及。
她說，異位性皮膚炎常造成病人失眠和自信心受創，除工作、課業表現易受影響外，對社會和經濟的影響也不容小覷，是皮膚疾病中疾病負擔最重的首位；近年有研究發現，兒童及青少年異位性皮膚炎與低身高、高體重、高BMI值相關。
鄭百珊強調，隨著免疫標的治療進展，生物製劑與小分子標靶藥物為治療帶來新曙光，許多以往令人束手無策的中重度異膚，也能有非常好的治療效果、達到最小疾病活性的狀態，呼籲有異膚情況的民眾或孩童，應盡早就醫，良好的治療與疾病控制才能許自己更好的未來。
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