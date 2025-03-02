胖會導致牙齒脫落？醫師點出「肥胖型掉牙症」6種預防方法

牙齒容易脫落，其實和肥胖有關。醫師張家銘提到，曾有研究發現，肥胖者更容易掉牙、罹患牙周病，但關鍵原因遲遲未解。今（2025）年一篇研究中揭露，肥胖導致牙齒脫落其實是「肥胖基因（FTO）」搞的鬼，至於該如何預防FTO過度活化，張醫師也點出了6種方法。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘日前在臉書發文，提到今年在期刊「Nature Communications」的研究終於揭露：肥胖與牙齒鬆動、掉牙有著密切關聯，而幕後黑手竟然是「肥胖基因」FTO！這個基因不僅容易使人發胖，還會加速齒槽骨流失，導致牙齒在還沒「準備退休」前就開始鬆動，嚴重時甚至可能影響進食，讓每一次咀嚼都成為挑戰。

「FTO基因為何會讓你變胖，也讓你掉牙？」張醫師指出，FTO是目前已知與肥胖最相關的基因之一，它影響食慾調控、脂肪代謝，甚至讓人更容易攝取高熱量食物。而這次研究發現，不僅是發胖而已，還會影響到牙周的健康。

研究人員發現，當FTO活化時，會影響一種叫做N6-甲基腺苷（m6A）的RNA修飾機制，進而促進己糖激酶1（HK1）的表達。而HK1是細胞能量代謝的核心調節者，特別是在糖酵解過程中扮演重要角色。簡單來說，當人吃得越多，FTO會讓HK1更活躍，糖酵解變得更強，這容易使牙齒周圍的破骨細胞獲得更多能量，快速分解齒槽骨，導致牙齒越來越鬆動。

當人長期攝取高糖、高熱量食物，不僅身體會發胖，牙齒根部的骨頭也會逐漸消失，失去支撐的牙齒開始動搖、脫落，最終全部掉光。至於該如何預防「肥胖型掉牙症」，張醫師也點出了6種方法。

1.控制體重，抑制FTO過度活化

減少體脂肪能降低FTO的活性，減少HK1過度表達。

2.減少糖分攝取，避免糖酵解失控

減少精製糖、含糖飲料、甜點，選擇健康的低糖、高纖維飲食。

3.補充鈣質、維生素D，強化齒槽骨

多吃高鈣食物（如牛奶、小魚乾），搭配維生素D（曬太陽或吃鮭魚、蛋黃）。

4.定期運動，維持代謝平衡

運動能夠降低發炎指數、穩定代謝，並且促進骨骼健康，是一種天然的「強化骨質」機制。

5.基因檢測，提前預防牙齒危機

未來或許可以透過基因檢測，搭配飲食調整、特定藥物，降低這些基因對齒槽骨的影響。

6.定期檢查牙齒

除了上述方法外，高露潔也建議民眾，每半年至少要進行一次牙科檢查，不僅能夠提前預防蛀牙或牙齦等問題，也能避免延誤就診。