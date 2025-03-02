快訊

范斯、澤倫斯基爆口角不歡而散！川普國安顧問再嗆：他像前女友愛翻舊帳

方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

104歲人瑞被撞飛…家人忍痛拔管 看護推輪椅遭撞擊「騰空畫面曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

胖會導致牙齒脫落？醫師點出「肥胖型掉牙症」6種預防方法

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，FTO是目前已知與肥胖最相關的基因之一。示意圖／ingimage
醫師指出，FTO是目前已知與肥胖最相關的基因之一。示意圖／ingimage

牙齒容易脫落，其實和肥胖有關。醫師張家銘提到，曾有研究發現，肥胖者更容易掉牙、罹患牙周病，但關鍵原因遲遲未解。今（2025）年一篇研究中揭露，肥胖導致牙齒脫落其實是「肥胖基因（FTO）」搞的鬼，至於該如何預防FTO過度活化，張醫師也點出了6種方法。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘日前在臉書發文，提到今年在期刊「Nature Communications」的研究終於揭露：肥胖與牙齒鬆動、掉牙有著密切關聯，而幕後黑手竟然是「肥胖基因」FTO！這個基因不僅容易使人發胖，還會加速齒槽骨流失，導致牙齒在還沒「準備退休」前就開始鬆動，嚴重時甚至可能影響進食，讓每一次咀嚼都成為挑戰。

「FTO基因為何會讓你變胖，也讓你掉牙？」張醫師指出，FTO是目前已知與肥胖最相關的基因之一，它影響食慾調控、脂肪代謝，甚至讓人更容易攝取高熱量食物。而這次研究發現，不僅是發胖而已，還會影響到牙周的健康。

研究人員發現，當FTO活化時，會影響一種叫做N6-甲基腺苷（m6A）的RNA修飾機制，進而促進己糖激酶1（HK1）的表達。而HK1是細胞能量代謝的核心調節者，特別是在糖酵解過程中扮演重要角色。簡單來說，當人吃得越多，FTO會讓HK1更活躍，糖酵解變得更強，這容易使牙齒周圍的破骨細胞獲得更多能量，快速分解齒槽骨，導致牙齒越來越鬆動。

當人長期攝取高糖、高熱量食物，不僅身體會發胖，牙齒根部的骨頭也會逐漸消失，失去支撐的牙齒開始動搖、脫落，最終全部掉光。至於該如何預防「肥胖型掉牙症」，張醫師也點出了6種方法。

1.控制體重，抑制FTO過度活化

減少體脂肪能降低FTO的活性，減少HK1過度表達。

2.減少糖分攝取，避免糖酵解失控

減少精製糖、含糖飲料、甜點，選擇健康的低糖、高纖維飲食。

3.補充鈣質、維生素D，強化齒槽骨

多吃高鈣食物（如牛奶、小魚乾），搭配維生素D（曬太陽或吃鮭魚、蛋黃）。

4.定期運動，維持代謝平衡

運動能夠降低發炎指數、穩定代謝，並且促進骨骼健康，是一種天然的「強化骨質」機制。

5.基因檢測，提前預防牙齒危機

未來或許可以透過基因檢測，搭配飲食調整、特定藥物，降低這些基因對齒槽骨的影響。

6.定期檢查牙齒

除了上述方法外，高露潔也建議民眾，每半年至少要進行一次牙科檢查，不僅能夠提前預防蛀牙或牙齦等問題，也能避免延誤就診。

基因 牙齒 肥胖

延伸閱讀

林葉亭失智父親走失身亡 醫：防失智關鍵需改五大習慣

流感1併發症常被忽略 醫揭身體5訊號：別錯過黃金72小時治療

專家齊聚「神經罕見疾病治療論壇」 基因檢測為TSC、FAP患者帶來治療新曙光

整理包／麻疹疫情升溫！症狀、傳播途徑、疫苗哪裡打？8大關鍵一次看

相關新聞

方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

音樂才子方大同的經紀公司昨（1）日證實，他於上月21日早晨因病離世，享年41歲，此消息震驚兩岸歌迷。過去方大同曾自豪提及自己是「全素食主義者」，連乳製品幾乎不碰，因此很少生病，不過有中醫師指出，方大同會離世恐怕就是與此相關，再加上平時過勞疊加而成。

雞蛋產量略減 本周起蛋價再漲2元

繼上周蛋價調漲3元後，台北市蛋商公會今天表示，由於雞蛋產量略減，本周蛋價再漲2元，每台斤產地價與批發價分別漲至27.5元...

午後收假車潮湧現 台中至南屯「紫爆」車速僅16公里

228連假收假日，大量返回工作地車潮湧現，雪隧前車流量雖較舒緩，但國1台中至南屯南向路段出現「紫爆」，此外，國5頭城至坪...

週末賴床有助於降低憂鬱風險 專家曝：能減少一半以上

美好的假日，你會賴床嗎？寒冷的冬天早晨，時常讓人離不開床，不過有國外學者指出，週日早上賴床不僅對健康有好處，還有機會減少罹患憂鬱症之風險，平時多躺一小時，似乎有意想不到的好處。

加油等等 中油：3日起汽、柴油各調降0.1元

台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛...

道安作帳／系統性偏差引爭議 別用選擇性數字批鬥縣市

2016年5月20日，賀陳旦成為蔡英文政府第一任交通部長，他將降低交通事故死傷列為首要施政重點，上任後就邀衛福部、警政署開會，檢討交通事故認定標準，並隨即修正交通死亡統計標準，將統計標準從「24小時內死亡」改為「30天內死亡」，接軌國際，也反映交通事故嚴重性。對於本報揭露近來道安統計成為數字遊戲，他說，「這是一場系統性的偏差」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。