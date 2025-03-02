雞蛋產量略減 本周起蛋價再漲2元

繼上周蛋價調漲3元後，台北市蛋商公會今天表示，由於雞蛋產量略減，本周蛋價再漲2元，每台斤產地價與批發價分別漲至27.5元與37元，周一批發價將先調漲，產地價則在周三正式調漲。

先前國內雞蛋產地價目前每台斤為22.5元，批發價每台斤32元，中華民國養雞協會認為價差9.5元過大，導致產地農民生產賠本，農業部2月17日主動召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，邀請公平交易委員會、各地蛋商業同業公會、中華民國養雞協會等產業團體參與，就現行國內蛋價結構中產地價與批發價價差是否需要調整等議題進行討論，但該會議沒有結論。

上周二產銷協調會議中，蛋農與蛋商也針對蛋價進行部分討論，當時有蛋農指出，互利的原則在於雙方都有賺錢的狀況下，但是2月中多家飼料大廠也陸續宣布飼料每公斤調漲0.4元，蛋農飼養成本進一步墊高，不少蛋農大嘆雪上加霜，上周雖然已經漲3元，但還有漲價空間。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，今天開會討論後，決定本周起蛋價調漲2元，每台斤產地價與批發價分別漲至27.5元與37元，原因是產量比上周略減，因此做成決議，後續是否還會繼續調漲還要再觀察。

根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內投入生產蛋雞約3580萬隻，較上期統計略降，雞蛋每日生產量12萬6000箱（每箱約200顆），也較上期統計略降，不過每日生產量仍超過國人所需120萬顆以上。

有蛋農表示，因為先前冷氣團影響，加上近日氣溫變化又大，母雞因為緊迫導致產蛋量減少，二來每年10月到翌年3月都是候鳥季，通常這時候禽流感出現的案場也會開始增加，不過在高昂的生產成本下，對本次蛋價調漲是樂見的。