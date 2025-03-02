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川普砍USAID恐衝擊防疫網 疾管署：多方交換監測

中央社／ 台北2日電

川普政府削減美國國際開發總署（USAID），醫界人士警示此舉恐使全球防疫網破洞，台灣公衛資訊仰賴美國，流感等疫情資訊掌握受挑戰。疾管署說，多方管道交換，延續監測模式。

美國總統川普日前決定關閉負責援外的美國國際開發總署（USAID），美國是全球最大官方發展援助供應國，多數資金是透過USAID提供。外媒陸續報導，凍結相關對外援助，醫用氧氣、結核病及愛滋病藥物等救命醫療物資供應將停擺，聯合國更預測恐致數百萬人死於愛滋。

川普對USAID的決策還可能對台灣公衛體系韌性造成衝擊，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今天告訴中央社記者，他在2月13日前往美國華府出席前美國衛生部全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）舉行的座談會，得知全球防疫網正在面臨崩解危機。

姜冠宇分享培斯在會中以流感疫情監測網為例，以往世界衛生組織（WHO）主要蒐集美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，「如今WHO收不到CDC任何流感數據」，若疫情監測長期處於斷聯狀況，對美國及全球而言，這都是相當危險的事情，人類恐怕將會迎接嚴重流感季。

姜冠宇說，隨著美國外交政策改變，美國CDC無法與世界衛生組織聯繫的情況超乎想像，連疫苗選株都停擺，北半球每年10月左右開打的流感疫苗都可能受影響；對台灣而言，公衛資訊高度仰賴美國CDC，美國CDC幾乎是獲得WHO資訊的橋梁，如今取得管道中斷，令人非常憂心。

姜冠宇提到，培斯在會中強調未來全球防疫體系的組織參與是關鍵，尤其民間團體管道非常重要。川普政府難以預測，台灣不能再走仰賴美國獲得公衛消息的老路，應另闢新徑，台灣人在國際組織參與動能必須更強烈，不能僅靠搖旗吶喊，必須以培養組織幹部為目的，握有決策權。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧表示，雖然台灣不是WHO會員國，但有許多正式與非正式管道可獲得國際疫情最新資訊，除了美國CDC，還有其他理念相近的友好國家願意提供防疫資訊交換，強調台灣疫情監測是多元管道，將持續國際交流，延續疫情監測模式。

被問到近期是否有感從美國CDC獲取疫情資訊變困難，曾淑慧表示，美國CDC是台灣非常重要資訊交換管道，但美國CDC的疫情資訊也是多方獲得，在資訊發達的年代，台灣將持續與美國溝通，交換重要疫情資訊，當台灣出現禽流感或M痘等重要疫情也會通報到WHO窗口。

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