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週末賴床有助於降低憂鬱風險 專家曝：能減少一半以上

聯合新聞網／ 綜合報導
專家解釋，「小睡」可以增加快速動眼期（REM）睡眠的時間，有益健康。示意圖／ingimage
專家解釋，「小睡」可以增加快速動眼期（REM）睡眠的時間，有益健康。示意圖／ingimage

美好的假日，你會賴床嗎？寒冷的冬天早晨，時常讓人離不開床，不過有國外學者指出，週日早上賴床不僅對健康有好處，還有機會減少罹患憂鬱症之風險，平時多躺一小時，似乎有意想不到的好處。

根據英國「每日郵報」報導，科學家認為，週日早晨躺在床上，能夠對健康產生益處，甚至讓自己感到更加快樂。有研究發現，週末在床上多躺2個小時的人，罹患憂鬱症的風險有機會減少50%。這些多出來的小睡時間，特別適合男性以及40-60歲的族群，他們通常睡眠不足，為了平衡工作和家庭生活，可能造成情緒低落、注意力不集中、體重增加、免疫系統減弱，甚至是壽命縮短等症狀。

而經過調查，只有一半的成年人會在週末時賴床，但研究人員認為這額外的2個小時，足以對憂鬱症提供一些「保護作用」，同時緩解壓力，並調節體內的賀爾蒙。良好的睡眠品質，可以降低20%罹患中風及心臟病的風險。

根據「情感障礙雜誌」上發表的最新研究，中國大陸成都大學研究員分析了近33萬名男女的數據，他們發現每週日多睡1小時，能夠降低30%罹患憂鬱症的風險，若將時間拉長至1-2小時間，則能降低將近62%，但若超過2個小時，未必能帶來更多的益處。

專家解釋，「小睡」可以增加快速動眼期（REM）睡眠的時間，此時身體會進行細胞修復。由於這種影響在男性中更明顯，專家推測可能與睪固酮（testosterone）水平提升有關，而睪固酮有助於提高專注力和積極性，從而降低憂鬱風險。

憂鬱 憂鬱症

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