快訊

煮30年還是失敗！饕客點名1款經典泡麵：全台最麻煩

基輔獨立報社論：川普不挺烏克蘭美國人挺 曝收大批美讀者致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

午後收假車潮湧現 台中至南屯「紫爆」車速僅16公里

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
228連假收假日，大量返回工作地車潮湧現，除雪隧前，國1台中至南屯南向路段也「紫爆」。圖／高公局提供
228連假收假日，大量返回工作地車潮湧現，除雪隧前，國1台中至南屯南向路段也「紫爆」。圖／高公局提供

228連假收假日，大量返回工作地車潮湧現，雪隧前車流量雖較舒緩，但國1台中至南屯南向路段出現「紫爆」，此外，國5頭城至坪林交控北向路段、國3高原至龍潭北向路段、國1湖口服務區至湖口、國1台中至南屯南向路段、國6舊正至霧峰系統西向路段等，均呈現壅塞情況。

北向各地方道路進入國5匝道時間，車速每小時僅15公里，不論從礁溪轉運站、宜蘭河橋頭、羅東傳藝路口或蘇澳海山西路，若要進入雪隧南端入口，均回堵5.5公里；其他交流道也有回堵狀況，包含宜蘭交流道入口回堵1.5公里、頭城2公里、宜4回堵2.5公里、羅東1公里、蘇澳1公里。

上午雪隧前車況出現「紫爆」情況，中午過後已較為舒緩；但其他路段在午後返回工作地的車潮逐漸出現，國1台中至南屯南向路段也有「紫爆」情況，車速每小時僅16公里，部分路段也呈現壅塞情況，國5頭城至坪林交控北向路段目前每小時36公里；國3高原至龍潭北向路段車速每小時36公里；國1湖口服務區至湖口車速每小時30公里；國6舊正至霧峰系統西向路段車速每小時22公里。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，並呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

宜蘭 紫爆 雪隧

延伸閱讀

影／台中夜店員工酒駕 不服警攔查南屯釀連環車禍

228收假國5車潮湧現 雪隧前「紫爆」時速僅13公里

國道北向車潮恐為平日1.4倍 明天11處重點壅塞路段一次看

明省道恐湧收假車潮 國道客運仍有近6成空位

相關新聞

雞蛋產量略減 本周起蛋價再漲2元

繼上周蛋價調漲3元後，台北市蛋商公會今天表示，由於雞蛋產量略減，本周蛋價再漲2元，每台斤產地價與批發價分別漲至27.5元...

午後收假車潮湧現 台中至南屯「紫爆」車速僅16公里

228連假收假日，大量返回工作地車潮湧現，雪隧前車流量雖較舒緩，但國1台中至南屯南向路段出現「紫爆」，此外，國5頭城至坪...

灰指甲顏色多變易與香港腳共存 醫籲好發族群留意清潔

灰指甲常見於免疫力較差的糖尿病患者與高齡者，或雙腳長時間包覆在潮濕、不透氣的鞋襪內的運動員與軍警，雖然不會危及生命，但可...

方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

音樂才子方大同的經紀公司昨（1）日證實，他於上月21日早晨因病離世，享年41歲，此消息震驚兩岸歌迷。過去方大同曾自豪提及自己是「全素食主義者」，連乳製品幾乎不碰，因此很少生病，不過有中醫師指出，方大同會離世恐怕就是與此相關，再加上平時過勞疊加而成。

裝潢廢棄物清運3月起須申報 設計師憂價格上漲

環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。此舉是否影響一般家...

加油等等 中油：3日起汽、柴油各調降0.1元

台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。