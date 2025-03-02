午後收假車潮湧現 台中至南屯「紫爆」車速僅16公里

228連假收假日，大量返回工作地車潮湧現，雪隧前車流量雖較舒緩，但國1台中至南屯南向路段出現「紫爆」，此外，國5頭城至坪林交控北向路段、國3高原至龍潭北向路段、國1湖口服務區至湖口、國1台中至南屯南向路段、國6舊正至霧峰系統西向路段等，均呈現壅塞情況。

北向各地方道路進入國5匝道時間，車速每小時僅15公里，不論從礁溪轉運站、宜蘭河橋頭、羅東傳藝路口或蘇澳海山西路，若要進入雪隧南端入口，均回堵5.5公里；其他交流道也有回堵狀況，包含宜蘭交流道入口回堵1.5公里、頭城2公里、宜4回堵2.5公里、羅東1公里、蘇澳1公里。

上午雪隧前車況出現「紫爆」情況，中午過後已較為舒緩；但其他路段在午後返回工作地的車潮逐漸出現，國1台中至南屯南向路段也有「紫爆」情況，車速每小時僅16公里，部分路段也呈現壅塞情況，國5頭城至坪林交控北向路段目前每小時36公里；國3高原至龍潭北向路段車速每小時36公里；國1湖口服務區至湖口車速每小時30公里；國6舊正至霧峰系統西向路段車速每小時22公里。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，並呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。