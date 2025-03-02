3月植樹月 林保署今起贈苗邀民眾共織生態綠網

每年3月是植樹月，今年農業部林業及自然保育署邀全國民眾一起參與「織一片生態綠網」活動，特別提供93種10萬餘株台灣原生樹種苗木，於林保署及全台各地區分署、航遙測分署、林鐵文資處共154場次贈苗活動中推廣發送，邀民眾共同營造台灣生態廊道。

林業保育署表示，今年贈苗最早場次於3月1日登場，有民眾喜愛的山黃梔、桃金孃、石斑木類及杜鵑類等，各地區贈苗樹種多元。苗木為台灣原生種，且配合不同區域提供地區特色樹種，如新竹分署提供萊特氏越橘、野牡丹、蛇莓；台中分署提供土肉桂、台灣百合、天仙果、苗栗紫金牛、狗花椒；嘉義分署提供小葉赤楠、阿里山十大功勞、蘄艾、日本女貞；屏東分署提供枯里珍、金門赤楠、黃荊、蘭嶼柿；台東分署提供兔腳蕨、越橘葉蔓榕、永康山茶、黃荊；花蓮分署提供山櫻花等。

林業保育署說明，3月1日贈苗活動由花蓮分署於美崙溪寵物公園旁（國福大橋西側）發送；最晚的贈苗活動是3月29日計3場次，分別由嘉義分署於嘉義縣政府府前廣場與阿里山工作站發送，以及花蓮分署於水璉社區活動中心發送，全國各地共計154場次，所有苗木皆以環保材質包裹土球，請領苗民眾自備環保袋或容器盛裝。

林業保育署提醒，各地區贈苗活動苗木索取方式不同，部分活動須持1至3月份紙本或電子發票，分別規畫以2張或3張發票兌領苗木1株，每人限領苗木株數也不同，也有部分場次可以直接排隊領取，或透過參加捐血等各式活動才能領苗。