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方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

聯合新聞網／ 綜合報導
方大同驟逝，讓歌迷震驚。圖／聯合報系資料照
方大同驟逝，讓歌迷震驚。圖／聯合報系資料照

音樂才子方大同的經紀公司昨（1）日證實，他於上月21日早晨因病離世，享年41歲，此消息震驚兩岸歌迷。過去方大同曾自豪提及自己是「全素食主義者」，連乳製品幾乎不碰，因此很少生病，不過有中醫師指出，方大同會離世恐怕就是與此相關，再加上平時過勞疊加而成。

主攻中醫的「紫蘇營養師」昨天在FB粉專發文，認為方大同近年的閉關，應該和氣胸有關，不過氣胸是「果」，真正的疾病不知道，且方大同身形偏瘦，後期又更瘦了，推斷可能是原發型氣胸。

紫蘇營養師提到，方大同屬於完美主義者，早年操勞過度，又是不碰乳製品的全素主義，加上他前往美國養病，今年冬天特別寒冷，「美國的飲食文化，對素食者很傷」。她上個月才在線上諮詢某醫學中心的VIP，對方同樣是長居美國的茹素者，病情更是誇張，可惜礙於隱私於法多做描述。

紫蘇營養師表示，方大同的離世，從中醫辨證大概能推測出來，只是大家無法接受他只有41歲。她特別強調，自己不反對吃素，但要吃對食物、用對烹調方式，且要依據居住環境去應對調整，「沒有營養，並怎麼養都不會有進展。」不論是否吃素，性格及工作步調同樣也需注意。

中醫 方大同 營養師 素食者

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