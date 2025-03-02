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裝潢廢棄物清運3月起須申報 設計師憂價格上漲

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。記者張策／攝影
環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。記者張策／攝影

環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。此舉是否影響一般家戶裝修、清運價格是否波動，引發業界關注。

新北市建築物室內裝修委員會主委劉德祐表示，裝潢廢棄物本來就須委託專業廠商處理，過去住戶通常不會關心廢棄物的去向，如今新規定只是要求業者需在網路申報清運過程，成本影響不大。他指出，目前市場行情約為每輛三噸半貨車，看量的大小約10000至1萬5000元，新規定主要是讓環境部可透過網路監控廢棄物流向，避免非法棄置。

然而，從業室內設計經驗約22年室內設計師阮世梓則認為，這項規定可能會導致清運價格上漲。他回憶，五年前一車清運費僅約5000元，如今已翻倍，部分原因是當年新北市長侯友宜因醫療廢棄物混入一般廢棄物，關閉多處回收場，造成市場價格上揚。他推測，隨著新規定上路，未來可能每車會漲1000至2000元，因為業者的手續會更為繁瑣。

此次環境部推動的網路申報制度，主要是為確保廢棄物能在規定時間內送達合法處理場，避免非法掩埋或棄置。劉德祐認為，這雖然會增加清運業者的登錄作業，但對於正式營運的裝修公司影響有限，「只是在網路上多做一個動作」。

阮世梓則指出，部分不肖業者為降低成本，可能選擇非法棄置，而新規定要求業者清運至立案場地並事先申請，雖然較為繁瑣，但有助於杜絕違規亂象。

劉德祐認為，環境部透過大數據監控廢棄物流向，長遠來看可能與房地產市場產生連動效應，影響未來建築與裝修業發展。而清運價格是否因新規定上漲，則須視市場供需變化而定。

對於即將實施的新制，裝修業者與消費者應密切關注未來清運費用的變動，並選擇合法管道處理裝潢廢棄物，以確保施工順利進行，同時減少環境污染風險。

環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。記者張策／攝影
環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。記者張策／攝影
環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。記者張策／攝影
環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。記者張策／攝影
環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。記者張策／攝影
環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。記者張策／攝影

廢棄物 網路

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