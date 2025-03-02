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加油等等 中油：3日起汽、柴油各調降0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.1元。圖／本報資料照片
台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起，汽、柴油各調降0.1元。圖／本報資料照片

台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛汽油每公升31.2元、98無鉛汽油每公升33.2元、超級柴油每公升28.9元，本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.8元及0.4元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價下跌1.83美元，新台幣兌美元匯率貶值0.030元，跌幅為1.81%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.7元及0.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.4元及0元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.8元及0.4元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.1元。

中油 機制 油價

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