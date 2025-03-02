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醫師工會不滿住院醫薪資公定價說 盼修醫療法留才

中央社／ 台北2日電

急診壅塞、醫護缺工，私立醫院陸續開出高薪搶才，有公立醫院近期提出住院醫師薪資「公定價」，引起工會反彈，盼加快推進醫療法修法，才能挽救眼下醫院醫師大舉流失的困境。

根據媒體報導，台大醫院副院長婁培人昨天提到，近期急診住院醫師須招募2、3輪才滿額，照顧病人數卻是早年2倍以上，中生代醫師只能咬牙苦撐，私立醫院爭搶人才，盼政府將住院醫師薪資訂出公定價。對此，台北市醫師職業工會發文抗議。

台北市醫師職業工會提到，如今就業市場途徑越發多元，大型醫院的吸引力正迅速萎縮，公立醫院提升住院醫師待遇，自然能改善狀況。年輕醫師面對大型醫院高壓低薪勞動處境，大可在完成二年畢業後一般醫學訓練制度（PGY）訓練後，轉任診所或自行開業。

事實上，公立醫院近年開始加入加薪人力保衛戰，根據台北市醫師職業工會提供的資料，台北榮民總醫院從去年6月起一口氣加月薪6000元，提高招募及留任誘因，相比於榮總及三軍總醫院等其他公立醫院體系，教育部旗下包含台大醫院在內的住院醫師待遇長年墊底。

另外，台北市醫師職業工會呼籲，衛福部加快推進「醫療法」醫師勞權專章修法，由制度面保障醫師權益，挽救眼下醫院醫師大舉流失的棘手困境。醫師勞動權益法制保障，上路近6年仍原地踏步，覆蓋僅及私立醫院住院醫師。

台北市醫師職業工會說明，公立醫院約聘或聘用住院醫師、受僱主治醫師均摒除在外，多數醫師與醫院所簽合約如同「賣身契」，不僅薪資結構高度黑箱、工作權存續無所保障，包含支援調動、職災補償及退休金等基本權益都有缺口。

北市 職業工會 醫師

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