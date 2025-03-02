快訊

批清大與翁曉玲合謀統戰 曹興誠：個人從未承諾捐款

中職／王建民簽名20年一換 資格賽燒腦完是否再戰2026正賽：再看吧…

全聯1款水果特價僅10元 網友瘋槍：比市場還便宜

聽新聞
0:00 / 0:00

分級醫療淪口號 桃衛生局長嘆：不能魚與熊掌都不選擇

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
近期急診壅塞，桃園市衛生局長賈蔚今直言，分級醫療雖被視為解方，但民眾不願放棄就醫選擇權、政治人物畏懼選民反彈不敢堅持、醫療機構擔憂營運衝擊而觀望，而淪為各界口惠而實不至的「老藥新包裝」。圖為急診示意圖，非當事醫院。本報資料照片
近期急診壅塞，桃園市衛生局長賈蔚今直言，分級醫療雖被視為解方，但民眾不願放棄就醫選擇權、政治人物畏懼選民反彈不敢堅持、醫療機構擔憂營運衝擊而觀望，而淪為各界口惠而實不至的「老藥新包裝」。圖為急診示意圖，非當事醫院。本報資料照片

急診壅塞問題延燒，桃園市衛生局長賈蔚今直言，分級醫療雖被視為解方，但推動30年成效有限，民眾不願放棄就醫選擇權、政治人物畏懼選民反彈不敢堅持、醫療機構擔憂營運衝擊而觀望，淪為各界口惠而實不至的「老藥新包裝」，若想實現分級醫療，仍需靠各方誠實面對才有解方。

急診壅塞話題熱度不減，賈蔚表示，近期產官學三方專家盡出，包括落實分級醫療、加強病床調度、增加急重誘因，都是舊方老藥重提，新解卻遙遙無期，「哪個不是耳熟能詳？從期待到無感，甚至引來訕笑怒罵。」

賈蔚指出，民眾口頭上支持分級醫療，但若當自己遇到發燒或腰痛等非致命症狀去急診被拒絕時，還會支持嗎？若假日找不到開診的基層院所而到大醫院就診，卻被告知10公里外有診所時，是否仍然心存感激？另方面，基層診所醫師又是否願意配合分級醫療精神，提高假日看診頻率，或在社區範圍內輪流看診？

賈蔚表示，分級醫療本質是透過資源配置設計，達到最大效益，無論是公醫制度國家或自由競爭市場都能實施，但核心在於「適度甚至大幅限制被保險人的就醫選擇權」。

他認為，中央的健保署當然最希望成功推動分級醫療，但政治人物考量選票，不敢挑戰民眾就醫選擇權；醫療機構經營者無法評估分級醫療對財務營運的影響，傾向靜觀其變；總額分配制度的複雜性也使改革更加困難。

賈蔚說，即使基層急診醫護人員希望分級醫療，這樣的想法不一定不會改變，因為醫療人員的薪酬模式分為固定薪酬和以量計酬，若屬於固定薪酬制的人，內心會希望工作越少越好，但以量計酬的人會自行衡量體力與報酬的最佳交叉點，若推動分級醫療，工作量的重分配，恐將引發醫護內部的矛盾。

賈蔚表示，社會仍須思考健保的本質究竟是社會保險還是社會福利，他曾聽到有官員說健保是「兼具社會福利的健康保險」，但這種「魚與熊掌都不選擇」的心態需要調整，「要便宜又要好貨不常見，更要小心買到假貨。」

保險 健保署 分級醫療

延伸閱讀

緩解急診壅塞籲發護理師一萬元津貼 醫界：一劑強心針

急診新血難募 「台大1醫師顧40人」

大醫院急診塞爆 專家推測和「這些迷思」有關

壅塞看不到未來、人力流失、給付制度 3因素推走急診醫

相關新聞

病毒性腸胃炎大流行 醫：開水可加「這一樣」清腸胃

一名40歲女性，身體虛弱走進門診，看上去臉色蒼白、眼睛凹陷。「醫師，我已經拉了40幾次......」昕新智慧診所院長朱光...

228收假國5車潮湧現 雪隧前「紫爆」時速僅13公里

交通部高公局預估，今上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，隨著車潮湧現，今中午11時許，國5宜蘭至頭城北向路段已「紫...

今明上看34度 周二起濕冷跳水式大降溫探13度

今天是228連假收假日，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，今明兩天大致多雲到晴，各地白天高溫幾乎可到30度，局部近山區恐3...

裝潢廢棄物清運3月起須申報 設計師憂價格上漲

環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。此舉是否影響一般家...

加油等等 中油：3日起汽、柴油各調降0.1元

台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛...

分級醫療淪口號 桃衛生局長嘆：不能魚與熊掌都不選擇

急診壅塞問題延燒，桃園市衛生局長賈蔚今直言，分級醫療雖被視為解方，但推動30年成效有限，民眾不願放棄就醫選擇權、政治人物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。