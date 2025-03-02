分級醫療淪口號 桃衛生局長嘆：不能魚與熊掌都不選擇

急診壅塞問題延燒，桃園市衛生局長賈蔚今直言，分級醫療雖被視為解方，但推動30年成效有限，民眾不願放棄就醫選擇權、政治人物畏懼選民反彈不敢堅持、醫療機構擔憂營運衝擊而觀望，淪為各界口惠而實不至的「老藥新包裝」，若想實現分級醫療，仍需靠各方誠實面對才有解方。

急診壅塞話題熱度不減，賈蔚表示，近期產官學三方專家盡出，包括落實分級醫療、加強病床調度、增加急重誘因，都是舊方老藥重提，新解卻遙遙無期，「哪個不是耳熟能詳？從期待到無感，甚至引來訕笑怒罵。」

賈蔚指出，民眾口頭上支持分級醫療，但若當自己遇到發燒或腰痛等非致命症狀去急診被拒絕時，還會支持嗎？若假日找不到開診的基層院所而到大醫院就診，卻被告知10公里外有診所時，是否仍然心存感激？另方面，基層診所醫師又是否願意配合分級醫療精神，提高假日看診頻率，或在社區範圍內輪流看診？

賈蔚表示，分級醫療本質是透過資源配置設計，達到最大效益，無論是公醫制度國家或自由競爭市場都能實施，但核心在於「適度甚至大幅限制被保險人的就醫選擇權」。

他認為，中央的健保署當然最希望成功推動分級醫療，但政治人物考量選票，不敢挑戰民眾就醫選擇權；醫療機構經營者無法評估分級醫療對財務營運的影響，傾向靜觀其變；總額分配制度的複雜性也使改革更加困難。

賈蔚說，即使基層急診醫護人員希望分級醫療，這樣的想法不一定不會改變，因為醫療人員的薪酬模式分為固定薪酬和以量計酬，若屬於固定薪酬制的人，內心會希望工作越少越好，但以量計酬的人會自行衡量體力與報酬的最佳交叉點，若推動分級醫療，工作量的重分配，恐將引發醫護內部的矛盾。

賈蔚表示，社會仍須思考健保的本質究竟是社會保險還是社會福利，他曾聽到有官員說健保是「兼具社會福利的健康保險」，但這種「魚與熊掌都不選擇」的心態需要調整，「要便宜又要好貨不常見，更要小心買到假貨。」