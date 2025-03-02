228收假國5車潮湧現 雪隧前「紫爆」時速僅13公里
今天是228連假收假日，截至今上午11時，國道全線交通量為28.1百萬車公里，其中國5宜蘭至頭城北向路段，雪隧前已「紫爆」，車輛回堵5公里，車速每小時僅13公里，其他交流道入口也有1至2公里回堵。交通部高公局預判，今下午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林等11路段。
今天上午11時許，宜蘭至頭城北向路段，雪隧前已「紫爆」，大量車潮湧現導致路段出現壅塞情況，車速每小時僅13公里，而頭城至坪林北交控北向路段也出現大量車潮，目前車速冇小時40公里。
北向各地方道路進入國5匝道時間，不管是從礁溪轉運站、宜蘭河橋頭、羅東傳藝路口或蘇澳海山西路，若要進入雪隧南端入口，均回堵約5公里；進入其他交流道也有回堵狀況，包含宜蘭交流道入口回堵2公里、頭城2公里、羅東2公里、蘇澳1公里。
公路局指出，經查今上午9時57分，於國1北向352.5公里處發生小貨車撞護欄事故，占用外線車道，於上午10時21分排除，造成後方車流回堵4公里。
10時26分，於國1北向164.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午10時31分排除，造成後方車流回堵3公里；10時46分於國1北向213.9公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午11時07分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響行車。
高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為28.1百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道車多路段主要為國1北向汐止至五堵、豐原至台中系統；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。
高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局建議，用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，並呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言