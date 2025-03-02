228收假國5車潮湧現 雪隧前「紫爆」時速僅13公里

今天是228連假收假日，截至今上午11時，國道全線交通量為28.1百萬車公里，其中國5宜蘭至頭城北向路段，雪隧前已「紫爆」，車輛回堵5公里，車速每小時僅13公里，其他交流道入口也有1至2公里回堵。交通部高公局預判，今下午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林等11路段。

今天上午11時許，宜蘭至頭城北向路段，雪隧前已「紫爆」，大量車潮湧現導致路段出現壅塞情況，車速每小時僅13公里，而頭城至坪林北交控北向路段也出現大量車潮，目前車速冇小時40公里。

北向各地方道路進入國5匝道時間，不管是從礁溪轉運站、宜蘭河橋頭、羅東傳藝路口或蘇澳海山西路，若要進入雪隧南端入口，均回堵約5公里；進入其他交流道也有回堵狀況，包含宜蘭交流道入口回堵2公里、頭城2公里、羅東2公里、蘇澳1公里。

公路局指出，經查今上午9時57分，於國1北向352.5公里處發生小貨車撞護欄事故，占用外線車道，於上午10時21分排除，造成後方車流回堵4公里。

10時26分，於國1北向164.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午10時31分排除，造成後方車流回堵3公里；10時46分於國1北向213.9公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午11時07分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響行車。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為28.1百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道車多路段主要為國1北向汐止至五堵、豐原至台中系統；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。