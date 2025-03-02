快訊

批清大與翁曉玲合謀統戰 曹興誠：個人從未承諾捐款

全聯1款水果特價僅10元 網友瘋槍：比市場還便宜

吃起司可能降低睡眠呼吸中止症風險？專家說做5事更有幫助

聽新聞
0:00 / 0:00

228收假國5車潮湧現 雪隧前「紫爆」時速僅13公里

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
228收假國5車潮湧現，雪隧前「紫爆」時速僅13公里。圖／高公局提供
228收假國5車潮湧現，雪隧前「紫爆」時速僅13公里。圖／高公局提供

今天是228連假收假日，截至今上午11時，國道全線交通量為28.1百萬車公里，其中國5宜蘭至頭城北向路段，雪隧前已「紫爆」，車輛回堵5公里，車速每小時僅13公里，其他交流道入口也有1至2公里回堵。交通部高公局預判，今下午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林等11路段。

今天上午11時許，宜蘭至頭城北向路段，雪隧前已「紫爆」，大量車潮湧現導致路段出現壅塞情況，車速每小時僅13公里，而頭城至坪林北交控北向路段也出現大量車潮，目前車速冇小時40公里。

北向各地方道路進入國5匝道時間，不管是從礁溪轉運站、宜蘭河橋頭、羅東傳藝路口或蘇澳海山西路，若要進入雪隧南端入口，均回堵約5公里；進入其他交流道也有回堵狀況，包含宜蘭交流道入口回堵2公里、頭城2公里、羅東2公里、蘇澳1公里。

公路局指出，經查今上午9時57分，於國1北向352.5公里處發生小貨車撞護欄事故，占用外線車道，於上午10時21分排除，造成後方車流回堵4公里。

10時26分，於國1北向164.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午10時31分排除，造成後方車流回堵3公里；10時46分於國1北向213.9公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午11時07分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響行車。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為28.1百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道車多路段主要為國1北向汐止至五堵、豐原至台中系統；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，並呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

上午9時57分於國1北向352.5公里處事故 圖／高公局提供
上午9時57分於國1北向352.5公里處事故 圖／高公局提供
上午10時46分於國1北向213.9公里處事故 圖／高公局提供
上午10時46分於國1北向213.9公里處事故 圖／高公局提供
上午10時26分於國1北向164.7公里處事故 圖／高公局提供
上午10時26分於國1北向164.7公里處事故 圖／高公局提供

坪林 宜蘭 車潮

延伸閱讀

228收假國5湧現北返車潮 雪隧前「紫爆」時速只有10幾公里

2025 茶山繚療

明省道恐湧收假車潮 國道客運仍有近6成空位

宜蘭就好行旅遊套票開賣 499元起暢遊礁溪、冬山

相關新聞

病毒性腸胃炎大流行 醫：開水可加「這一樣」清腸胃

一名40歲女性，身體虛弱走進門診，看上去臉色蒼白、眼睛凹陷。「醫師，我已經拉了40幾次......」昕新智慧診所院長朱光...

228收假國5車潮湧現 雪隧前「紫爆」時速僅13公里

交通部高公局預估，今上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，隨著車潮湧現，今中午11時許，國5宜蘭至頭城北向路段已「紫...

今明上看34度 周二起濕冷跳水式大降溫探13度

今天是228連假收假日，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，今明兩天大致多雲到晴，各地白天高溫幾乎可到30度，局部近山區恐3...

裝潢廢棄物清運3月起須申報 設計師憂價格上漲

環境部自3月起要求清除及收受裝潢修繕廢棄物的業者，必須依規定進行網路傳輸申報，以加強廢棄物去向的監管。此舉是否影響一般家...

加油等等 中油：3日起汽、柴油各調降0.1元

台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛...

分級醫療淪口號 桃衛生局長嘆：不能魚與熊掌都不選擇

急診壅塞問題延燒，桃園市衛生局長賈蔚今直言，分級醫療雖被視為解方，但推動30年成效有限，民眾不願放棄就醫選擇權、政治人物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。