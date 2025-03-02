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緩解急診壅塞籲發護理師一萬元津貼 醫界：一劑強心針

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
社區醫院協會理事長朱益宏說，如果政府願意提供護理師津貼，「這是一劑強心針」，並可每年檢視加發津貼後，護理人員留任情形，隨時進行檢討，緩解急診壅塞。本報資料照片
社區醫院協會理事長朱益宏說，如果政府願意提供護理師津貼，「這是一劑強心針」，並可每年檢視加發津貼後，護理人員留任情形，隨時進行檢討，緩解急診壅塞。本報資料照片

醫學中心急診壅塞，備受專注。社區醫院協會理事長朱益宏說，天氣逐漸回暖，上呼吸道疫情及心腦血管患者減少，配合醫院啟動調床機制，預見急診壅塞會慢慢好轉，但壅塞關鍵是護理人員流失，醫院關閉病房所致，此一問題不解決，急診壅塞將成為常態。

急診壅塞隨媒體大幅報導，獲得政府、醫院高度重視。截至今天上午11時45分，台北市醫學中心急診待床人數前5名，台大醫院63人、台北馬偕33人、台北榮總31人、萬芳醫院30人、新光醫院22人。

朱益宏說，衛福部認為，此波急診壅塞原因是流感、諾羅疫情上升，病人多湧進急診，但感染流感、諾羅病毒需要住院的人，其實不多；另冬季常見的心肌梗塞、腦中風患者，這是每年都有的現象；因此，急診壅塞最關鍵的核心是護理人員流失，醫院關閉病房，此一問題不解決，往後急診壅塞不只發生在冬季，而是全年都可能發生。

護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜日前喊話，政府應透過公務預算補助醫院臨床護理人員薪資每人每月一萬元津貼。朱益宏認為，如果政府願意提供津貼，「這是一劑強心針」，由於去年稅收超徵5000億元，依目前臨床護理師約12萬人，每人加發一萬元，一個月約12億元，並可每年檢視加發津貼後，護理人員留任情形，隨時進行檢討。

朱益宏說，舒緩急診壅塞，短期計畫可以每年加發一萬元津貼，搭配中長期健保改革支付標準，給予更多挹注，如果明年再加發一萬元，政府明年可以減少至7000元，醫院支付3000元，以此類推，改善護理人員的薪資條件，順利留任人力後，就可以不關閉病床，讓急診患者順利入院治療。

患者 疫情 醫學中心

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