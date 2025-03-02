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病毒性腸胃炎大流行 醫：開水可加「這一樣」清腸胃

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
病毒性腸胃炎大流行，多為諾羅病毒感染引起，醫師呼籲民眾加強手部清潔、飲食衛生。圖／123RF
病毒性腸胃炎大流行，多為諾羅病毒感染引起，醫師呼籲民眾加強手部清潔、飲食衛生。圖／123RF

一名40歲女性，身體虛弱走進門診，看上去臉色蒼白、眼睛凹陷。「醫師，我已經拉了40幾次......」昕新智慧診所院長朱光恩表示，這名患者明顯有脫水症狀，可能引發低血容性休克，趕緊轉急診治療。

朱光恩指出，診間有許多急性腸胃炎患者，多為感染諾羅病毒，尤其連假過後，腹瀉門急診就診人次明顯上升。「一般健康狀況良好的成年人，拉吐症狀大約3天左右，但小孩、老年人、慢性病患者、免疫功能低下者，要特別注意是否有嚴重的嘔吐與腹瀉，以及發燒、倦怠甚至抽搐，仍應該送醫。」他說。

民眾在出現嘔吐、腹瀉症狀時，常會擔心是得了諾羅病毒還是感冒，朱光恩說，感冒分為病毒及細菌感染，細菌感染造成的感冒，主要為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等上呼吸道症狀，合併發燒。病毒感染的感冒主訴是嘔吐、惡心、腹瀉，還可能出現頭痛、肌肉疼痛；最常見的是諾羅病毒、輪狀病毒及腺病毒

其中，諾羅病毒易引起嘔吐和腹瀉等消化道症狀較為明顯，腺病毒及輪狀病毒可能同時侵犯呼吸道，尤其腺病毒會有俗稱「紅眼症」的眼睛發炎。朱光恩強調，諾羅病毒主要透過糞口途徑傳染，極少的病毒量就會傳染，非常容易引發群聚感染，一人中獎，全家遭殃。

朱光恩提醒，諾羅病毒對酒精具有抗性，無法使用酒精消毒、乾洗手殺死，一定要用肥皂洗手，做好個人衛生防護。且食物要徹底煮熟再食用，尤其是貝類水產品，若來自受汙染的水域，也有可能造成諾羅病毒食品中毒。

若不幸得了病毒性腸胃炎，朱光恩建議，多休息、多喝水。諾羅病毒、輪狀病毒及腺病毒並沒有疫苗可以預防，只能進行「支持性療法」。以少量多餐的方式進食，並補充水分，在白開水中可加入少許的鹽，補充鉀與鈉平衡電解質，預防脫水引起的抽搐、抽筋。

另外，要避開甜食、奶製品，這些食物會讓嘔吐腹瀉加劇；可吃些蘋果，或將蘋果磨成泥，補充水溶性膳食纖維，有助於緩解腹瀉。朱光恩表示，諾羅病毒導致的急性腸胃炎沒有特效藥，多休息外、注意營養及水分是最好的治療方法；若合併高燒不退、嚴重脫水，建議症狀無法緩解及早就醫。

感冒 腺病毒 諾羅病毒

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