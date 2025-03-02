今明上看34度 周二起濕冷跳水式大降溫探13度

今天是228連假收假日，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，今明兩天大致多雲到晴，各地白天高溫幾乎可到30度，局部近山區恐34度以上。明晚有明顯變化，受冷空氣南下及鋒面通過影響，不排除在西半部及基隆、北海岸有大雨等級，後續受冷空氣及華南水氣影響，一整天濕濕冷冷，一直到周末。最冷落在周四到周五清晨，中部以北及宜蘭低溫只有13、14度，其他地區14-16度。

暖熱如夏的天氣到明天白天，張竣堯指出，明天下半天受低壓帶伴隨鋒面及後續冷高壓南下影響，天氣有明顯變化。今天天氣穩定，僅花東零星雨；明天下半天鋒面接近，中部以北、東半部及山區有零星雨，但明晚開始到周三清晨鋒面通過，天氣不穩定，各地不排除有短暫陣雨或雷雨，特別是西半部及基隆、北海岸局部大雨，不排除短延時強降雨、雷擊等劇烈天氣；周四到周六華南水氣影響，各地陰雨，偶有飄雨，一整天濕濕冷冷，一直到周六。

溫度方面，張竣堯指出，今明兩天高溫幾乎可到30度，局部近山區恐32、33度以上。周二北部白天降到20度，較之前至少有8-10度溫差，中部以北及宜蘭入夜低溫只有14、15度，其他地區16-18度。

張竣堯說，周三到周六北部一整天約14-18度，一整天濕濕冷冷。中南部溫差較大，白天高溫20度以上，中部以北低溫13、14度，其他地區14-16度，又回到冬天濕濕冷冷天氣型態。