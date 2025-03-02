228收假國5湧現北返車潮 雪隧前「紫爆」時速只有10幾公里

228收假日是北上交通流量高峰，國5上午湧現車潮，行控中心於8時啟動各入口匝道儀控管制，9時啟動北上主線的儀控管制，隨著車流漸增，11時許主線雪隧前「紫爆」了，回堵約3.5公里，各入口匝道也有1至2公里回堵，預估壅塞情形可能持續至晚間8時。

除了雪隧前嚴重回堵，時速約僅10幾公里，各匝道入口排隊回堵長度，頭城（台9）2公里、頭城（宜4）2公里、宜蘭2公里、羅東2公里、蘇澳1公里，依照號誌排隊放行，宜蘭警方已經在國5北上各匝道入口部署疏導警力，請用路人遵守員警指揮依序通行。

縣警局提醒用路人，今天下午1時至晚間6時，國5蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制，乘載3人以上小型車或符合規定車輛才可進入國道，為了因應高乘載管制實施的時段及路段，請用路人在接近管制區時提前搖下車窗，以利勤務人員查看，加速放行效率。