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出遊車潮湧現 國5頭城-宜蘭段壅塞車速每小時24公里

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國5南下30K+290頭城至宜蘭路段，坪林交控交流道至頭城交流道出現車多壅塞情況。圖／高公局提供
國5南下30K+290頭城至宜蘭路段，坪林交控交流道至頭城交流道出現車多壅塞情況。圖／高公局提供

228連假最後一天，交通部高公局指出，連假適逢春季賞花時節且天氣好，研判尖峰時段有大量旅遊車潮，預估今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，目前國5宜蘭至頭城北向路段，還未中午就已出現壅塞情形。

目前國5南下30K+290頭城至宜蘭路段，坪林交控交流道至頭城交流道、30K+572及31K+633頭城至宜蘭段，頭城交流道至宜蘭交流道，均已出現大量旅遊車潮；另國5北上30K+000頭城宜4匝道也有車潮。高公局表示，國5宜蘭至頭城北向路段，即時車速每小時24公里。

公路局表示，今天為和平紀念日連續假期收假日，昨（1日）全日交通量為108.5百萬車公里，為年平均平日 （92百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日（2.5百萬車公里）的1.2倍。

高公局預估，今日交通量為113百萬車公里，而今上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發。

國5北上30K+000頭城宜4匝道出現車潮。圖／高公局提供
國5北上30K+000頭城宜4匝道出現車潮。圖／高公局提供

宜蘭 車潮 高公局

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