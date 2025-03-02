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歐盟CBAM延後1年上路 彭啓明：我9成企業近年不受影響

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明指出，本次CBAM的最新簡化方案中，原定2026年開始的CBAM由於企業對所需購買憑證數量仍不確定，因此延後1年以降低財務風險。圖／聯合報系資料照片
彭啓明指出，本次CBAM的最新簡化方案中，原定2026年開始的CBAM由於企業對所需購買憑證數量仍不確定，因此延後1年以降低財務風險。圖／聯合報系資料照片

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）原訂2026年正式上路，但因其複雜性和為了降低財務風險，而有延後1年上路的消息。環境部長彭啓明表示，最新的歐盟CBAM簡化方案日前推出，內容包含年排放50噸以下企業無需履行CBAM義務，以及CBAM憑證延期至2027年2月1日等。

為促成淨零碳排，歐盟CBAM旨在進入歐盟的高碳排產品於生產過程中排放的碳定價，並鼓勵非歐盟國家以更友善環境的方式進行工業生產。CBAM於2023年試辦，至2025年為法案過渡期，2026年正式實施，但因為碳定價的實施相當複雜，近期不斷有CBAM將延後1年上路的消息，而歐盟在今年2月26日發布CBAM的最新簡化方案。

彭啓明表示，本次簡化方案主要針對減少企業行政負擔，並確保該機制仍能有效抑制碳洩漏，包含設立年排放50噸的門檻，低於此標準的企業無需履行CBAM義務，約90%進口商可豁免，但仍涵蓋99%的碳排放量。

此外，允許企業自由選擇預設值來計算碳含量，減少申報難度，並排除鋁和鋼鐵產品製造過程的隱含碳排放計算，使CBAM方法學與EU ETS（歐盟碳排放交易體系） 更加一致，也會透過強化監管，確保CBAM長期有效，防止企業繞過機制。

原定2026年開始的CBAM財務調整，由於企業對所需購買憑證數量仍不確定，延後1年以降低財務風險，即CBAM憑證延期至2027年2月1日。

彭啓明表示，這次簡化方案降低了企業合規成本，尤其對中小企業有利，同時保持CBAM對全球碳排放的影響力，從去年9月和同仁到歐盟拜訪協商，到今年受邀參與國際諮詢對象，環境部都會積極面對，也會安排和歐美國家因應未來各類關稅制度設計上與永續關聯性進行協商，尤其未來台版CBAM與ETS的關聯性，這些對台灣未來制度的設計都相當重要。

彭啓明也承諾，台灣超過9成以上的企業在近幾年內不受影響，也完全沒有以後1年要交8000億碳關稅給國際的說法。

彭啓明 歐盟 碳排放

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