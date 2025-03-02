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228連假最後1天！返工作地車潮湧現 省道7路段恐壅塞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是228連假最後一天，交通部公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，包含銜接國道快速公路、主要省道幹道台及短程旅遊觀光景點路段有車多壅塞情況。聯合報系資料照
今天是228連假最後一天，交通部公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，包含銜接國道快速公路、主要省道幹道台及短程旅遊觀光景點路段有車多壅塞情況。聯合報系資料照

今天是228連假最後一天，交通部公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，包含銜接國道快速公路、主要省道幹道台及短程旅遊觀光景點路段有車多壅塞情況，呼籲民眾出發前先查詢周邊交通狀況。

公路局表示，昨（1日）省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台1線枋山至水底寮路段北向、台2線淡水紅樹林至竹圍路段西向、台61線中彰大橋路段北向、台3線古坑路段北向、台9線礁溪路段北向、台74線大里至霧峰路段雙向及台86線仁德路段西向等。

昨天西部國道客運共計行駛5420班次，疏運10萬347人，疏運人數較112年同期增加2.9%；東部國道客運路線共計行駛1723班次，疏運3萬2963人，疏運人數較112年同期增加25.5%。

公路局預估，今天省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路的中部台18線中埔交流道接國3、台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段；主要省道幹道台61線鳳鼻~香山及中彰大橋路段、台1線水底寮~楓港、台9線南迴公路及蘇花路廊。

另外，部分短程旅遊觀光景點路段也預估將有車多或壅塞情形，包含台2線關渡~淡水與萬里~大武崙路段、台3線大溪路段及台9甲線新店~烏來路段等。

公路局建議，民眾出發前先行查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw）、公路局疏運專區查詢，並於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供的即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於今年228連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，建議搭乘公共運輸。

國道客運 觀光景點 連假

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