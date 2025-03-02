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花蓮縣府聯手航空公司推優惠 北花航班機加酒不到3千元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府為提升地方觀光人潮，與立榮航空及在地觀光旅宿業者合作，每人只要2700元，可享有兩天一夜從台北直飛花蓮的機加酒行程。圖／立榮航空提供
花蓮縣政府為提升地方觀光人潮，與立榮航空及在地觀光旅宿業者合作，每人只要2700元，可享有兩天一夜從台北直飛花蓮的機加酒行程。圖／立榮航空提供

花蓮在去年403地震後，蘇花路廊、鐵路常因降雨落石阻斷，228連假3天住房率平均僅約3成，交通不便是遊客卻步的原因之一。花蓮縣政府為提升觀光人潮，與立榮航空及在地觀光旅宿業者合作，每人只要2700元，可享有兩天一夜從台北直飛花蓮的機加酒行程，以實惠又便捷的方式親近山海美景。

縣府指出，面對傳統鐵路及公路在時間與環境的限制，積極爭取國內外航空公司開通定期航班，縮短花蓮與國內外各大城市間的距離。

其中立榮航空「台北—花蓮」航程僅需短短40分鐘，跟鐵路與公路車程3小時左右相比縮短許多，在交通部民航局支持下，去年12月26日起北花天天有航班，更可從機上遠眺台灣最美航線，藉此吸引遊客。

為進一步提升誘因，縣府攜手立榮航空與永津國際旅行社，聯手打造「機加酒」超值優惠專案，旅客僅需負擔2700元，即可享有便捷的直飛航班，以及福容飯店花蓮館、太魯閣煙波飯店、花蓮煙波飯店、瑞穗天合國際觀光酒店等多家知名飯店住宿體驗。

縣府觀光處表示，該專案提供多項彈性加值服務，像是前往機場的賓士商務包車接送、其他星級飯店代訂等；還有多樣化特色體驗活動，包含親近自然的野溪溫泉、深入部落的獵人文化體驗、獨特的火山泥豆腐製作、原住民石頭火鍋料理等，旅客能依照個人喜好，打造獨一無二的花蓮旅程。

花蓮縣政府為提升觀光人潮，推出每人只要2700元，可享有兩天一夜從台北直飛花蓮的機加酒行程，親近山海美景。圖為豐濱鄉石梯漁港。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣政府為提升觀光人潮，推出每人只要2700元，可享有兩天一夜從台北直飛花蓮的機加酒行程，親近山海美景。圖為豐濱鄉石梯漁港。圖／豐濱鄉公所提供

立榮航空 花蓮縣政府 飯店

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