要下雨變天了！明入夜鋒面接近轉濕冷急降15度

冬衣還不能收，把握今明好天氣，周一入夜之後鋒面來，加上之後冷空氣報到，又要變濕冷了。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今各地多雲到晴，山區附近才有零星短暫雨機會，早晚稍涼，白天各地高溫上看28-30度。明天鋒面系統在北方海面逐漸南下，白天各地水氣增多，由多雲漸轉陰天，降雨還不太明顯，只有東南部地區及午後山區有零星短暫陣雨機會，氣溫依然相當暖熱。但入夜後天氣進一步變化，隨鋒面接近、水氣持續增多，各地將轉有局部短暫陣雨。

歐宗學指出，周二凌晨鋒面開始通過有對流雲系發展移入機會，各地持續陣雨天氣，可能有局部短暫雷雨帶來較大雨勢。周二一整天都是鋒面通過的時間，持續不穩定環境，降雨機率偏高。周三鋒面過後受東北季風南下影響，配合華南雲雨區東移，各地有短暫陣雨機會，預估類似天氣至少持續到周五，周六以後才有稍改善機會，後續仍可能再有華南雲系帶來水氣，需再追蹤觀察。

歐宗學說，這段時間降雨熱區偏向中北部地區，及東北季風迎風面東北部，降雨範圍較廣且持續時間長，也會有較多的累積雨量；南部、東南部雖然影響相對輕微，雲量依然偏多較為陰沉，且還是會有局部短暫陣雨機會，外出要攜帶雨具備用。

氣溫變化部分，歐宗學指出，周二鋒面過後南下的東北季風帶來冷空氣，目前看強度在大陸冷氣團邊緣，各地中午左右高溫仍在22-26度左右，晚間氣溫將進一步下滑至15-18度，北部周三全天氣溫就只有15-18度，中南部白天高溫仍有22-24度，早晚低溫也只有15-16度，配合陰雨天氣感受比較濕冷，降溫感受非常明顯。