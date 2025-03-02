快訊

iPhone 16e、iPhone 15「價錢一樣要買哪支手機」？網牢記1口訣秒選它

方大同最後身影曝光！4個月前現身上海：一輩子愛音樂

美烏談崩後…英首相施凱爾熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

今收假日國5恐塞 下午1時起北向高乘載管制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高公局預估今天國5仍將出現大量北向車潮，照常實施國5北向下午13時至晚間18時高乘載管制。示意圖。本報資料照片
高公局預估今天國5仍將出現大量北向車潮，照常實施國5北向下午13時至晚間18時高乘載管制。示意圖。本報資料照片

228連假今收假，交通部高速公路局指出，預估今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午13時到18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

高公局指出，今天為和平紀念日連續假期收假日，昨日(1日)全日交通量為 108.5百萬車公里，為年平均平日 (92百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日(2.5百萬車公里)之1.2倍。昨日下午4時後車流逐漸增加，除事故造成部分路段短暫壅塞外，僅國5北向頭城至坪林於19至24時有車多壅塞，其餘國道行車大致正常。

今日0-5時平均交通量為5.5百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之1.4倍；預估今日交通量為113百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.7百萬車公里，今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局說，連假適逢春季賞花時節且天氣好，研判尖峰時段有大量旅遊車潮，預估今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

宜蘭 高乘載管制 高公局

延伸閱讀

國道北向車潮恐為平日1.4倍 明天11處重點壅塞路段一次看

宜蘭就好行旅遊套票開賣 499元起暢遊礁溪、冬山

國道上午3起追撞車禍釀回堵 下午避開15處重點壅塞路段

228連假南北返車潮齊出 國道上午9地雷路段一次看

相關新聞

醫材發展快 民眾自付差額率升

健保開辦卅年，健保給付跟不上新藥、新科技發展，專家統計民眾自費比率攀升，回到健保開辦前。健保署同意部分特殊醫材差額給付，...

選健保醫材反被「推銷」 醫改會：應強化病人知情權

健保只保障最低醫療需求，民眾想使用較好醫材，需自行負擔與健保給付項目差額。但也有民眾反映，想用健保醫材，醫師卻說「這裡沒...

竹科、南科周遭 身心科診所暴增

竹科產業讓世界看見台灣，不過竹科人工時長壓力大，焦慮緊張成日常。新竹縣市五年來新開業的心理諮商機構，從十家增至卅三家，且...

科技人「三高」代價 幾乎無私人生活

科技人壓力有多大？過來人說，台積電碩士員工年薪上看二百萬、博士三百萬起跳，但高薪水、高工時、高壓力「三高」不是喊假的，很...

今晴朗上看30度 明驟降10度 溼冷到周五

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今各地仍是多雲到晴好天氣，高溫上看卅度。明天晚間起鋒面通過，緊接大陸冷氣團或東北季風南下，全...

今收假日國5恐塞 下午1時起北向高乘載管制

228連假今收假，交通部高速公路局指出，預估今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午13時到18時國5蘇澳、羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。