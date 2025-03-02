今收假日國5恐塞 下午1時起北向高乘載管制

228連假今收假，交通部高速公路局指出，預估今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午13時到18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

高公局指出，今天為和平紀念日連續假期收假日，昨日(1日)全日交通量為 108.5百萬車公里，為年平均平日 (92百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日(2.5百萬車公里)之1.2倍。昨日下午4時後車流逐漸增加，除事故造成部分路段短暫壅塞外，僅國5北向頭城至坪林於19至24時有車多壅塞，其餘國道行車大致正常。

今日0-5時平均交通量為5.5百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之1.4倍；預估今日交通量為113百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.7百萬車公里，今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局說，連假適逢春季賞花時節且天氣好，研判尖峰時段有大量旅遊車潮，預估今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。